Non de la Conférence des festivals

Cohésion - La diversité culturelle doit être défendue et la Suisse ne doit pas être «livrée aux médias dominants»: la Conférence des festivals rejette catégoriquement l'initiative «No Billag». Il est primordial qu'un média fort de service public assure la cohésion des cultures et traditions.



Tissu économique - Pour la Conférence, qui regroupe les 16 principaux festivals de cinéma, la SSR et les radios et télévisions régionales au bénéfice de la redevance sont essentielles au tissu économique des différentes régions du pays.