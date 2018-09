Lésions corporelles, emploi d'explosifs avec dessein délictueux et dommages à la propriété. Tels sont les chefs d'accusation desquels devront répondre deux jeunes Suisses de 24 et 26 ans, cette semaine, au Tribunal pénal fédéral de Bellinzone (TI).

Dans un article paru dimanche, la SonntagsZeitung rappelle que les faits remontent à avril 2017 à Saint-Gall. Ils s'étaient produits en marge de la foire de printemps et tendances Offa. Les deux accusés avaient allumé des pétards, juste devant les locaux qui abritent la manifestation. Ils les avaient ensuite lancés sur la Jakobsstrasse. Interrogé à l'époque, un lecteur de 20 Minuten avait décrit des scènes dramatiques: «On a tous eu peur, mais on ne savait pas ce qui se passait.»

Au total, quatre personnes, dont un policier, avaient été blessées. Deux bus des transports publics avaient par ailleurs été endommagés. Les dégâts matériels avaient été évalués à plusieurs milliers de francs. Les vitres des cars avaient notamment été brisées. Lésions auditives

Selon l'acte d'accusation, le pétard lancé par le prévenu de 24 ans a endommagé les deux bus et blessé une femme. Le jeune homme aurait ensuite donné des pétards à des personnes qu'il ne connaissait pas. Parmi elles figuraient le deuxième accusé de 26 ans. On lui reproche d'avoir blessé avec son pétard un agent de police, une employée de l'Offa et une troisième personne. Toutes avaient subi des lésions auditives dues à la détonation.

Selon le Ministère public de la Confédération, les deux jeunes hommes ont agi «de manière intentionnelle et avec dessein délictueux». Une version des faits qui est contredite par l'accusé de 24 ans. «Mon client a lui aussi eu peur en s’apercevant du bruit qu'a fait le pétard en explosant», a expliqué son avocat à la SonntagsZeitung.

On ignore les peines que le Ministère public a requises contre les deux hommes. Un coup d'oeil dans le code pénal suisse montre cependant qu'ils risquent entre 1 et 10 ans de prison. (Le Matin)