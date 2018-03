En préparant leur mariage, la maman de Micha, 38 ans, a ressorti un vieil album photo: Europapark, juillet 86. Elle y retrouve une vieille photo dans la piscine de boules. «C’est drôle, cette petite fille à côté de Micha, ça pourrait être moi», réagit Carole, sa future épouse.

Un SMS aux parents, et l'incroyable est confirmé: le papa de la fiancée retrouve une photo du même jour, prise sous un angle différent, avec les deux enfants pataugeant dans les balles de couleur à Rust (Allemagne). «C’était fou, on ne pouvait pas en croire nos yeux!», réagissent les deux tourtereaux et leurs familles. Ayant joué ensemble il y a 23 ans, ils se sont retrouvés à Lausanne par une amie commune, et sont tombés amoureux.

Aujourd’hui, Carole et Micha sont mariés et viennent de devenir les heureux parents de jumeaux. «Lorsque les enfants seront plus grands, nous ne manquerons pas de les amener à Rust pour qu’ils jouent dans le bac à boules magique: ils y rencontreront peut-être leurs futurs partenaires!»