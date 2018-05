Yvan* fait une petite moue en sortant d’un immeuble du centre-ville. «La mère d’un de nos usagers confirme que son fils n’habite pas ici.» Ce dernier, au bénéfice de l’aide sociale, a donc visiblement donné une fausse adresse. «Pas bon pour son dossier, ça.»

Veste de motard, pantalon beige et baskets aux pieds, le contrôleur de l’Hospice général note l’information puis remonte sur son scooter. Dès 7h du matin, «pour avoir plus de chances de trouver les gens chez eux», il effectue chaque jour une quinzaine de visites impromptues. «S’il y a plusieurs occupants, je me présente comme employé de l’administration et c’est seulement à la personne dont je dois vérifier la situation que je dévoile mon identité précise. Mon travail nécessite du tact. Même en cas de triche présumée, on a souvent affaire à des gens qui traversent une période difficile.»

Lit double suspect

Yvan occupe l’un des seize postes du Service des enquêtes de l’Hospice. Il entre en action si des anomalies, telle qu’une adresse différente de celle inscrite à l’Office de la population, sont détectées lors de l’enquête d’ouverture d’une demande d’aide ou lors du traitement d’un dossier. «A priori, une domiciliation inconnue équivaut à une non-entrée en matière. Les personnes à l’aide sociale ont l’obligation de résider sur Genève», souligne le contrôleur. Celles-ci doivent aussi indiquer si elles vivent en concubinage ou pas, notamment: le montant du soutien, plus important pour les gens seuls, en dépend.

En cas de doute, une visite à domicile permet là aussi d’y voir plus clair. «Je n’ai pas de pouvoirs de police, je demande toujours la permission d’entrer. En cas de refus, des sanctions telle qu’une suspension de l’aide sont possibles. Mais la politesse et un sourire ouvrent bien des portes.» Une fois à l’intérieur, il s’agit d’être observateur. Un seul lit double, des vêtements féminins et masculins dans la même chambre… et dans l’esprit d’Yvan, un voyant rouge s’allume.

Millions économisés

«On est confronté à toutes sortes de gens, de la mère célibataire au trader déchu en passant par la famille de réfugiés ou le jeune qui a besoin d’un coup de main. Et ce, dans tous types de quartiers. Généralement, on est très bien reçu.» Mais ce n’est pas toujours facile. «Je me souviens d’une ado qui se cachait de sa famille. À 18 ans et déjà livrée à elle-même… ça fait mal. On échange beaucoup entre collègues, sinon ça peut nous bouffer», lâche Yvan, avant de s’engouffrer dans un nouvel immeuble. Après avoir photographié les boîtes aux lettres, histoire de vérifier dans quelques mois si l’usager habite toujours les lieux, il monte à l’étage puis revient, un sourire aux lèvres. «Je crois que je l’ai tiré du lit, il m’a répondu en slip. Il vit a priori seul: je pense que là, tout est conforme au dossier».

«Il faut rester courtois face à un fraudeur présumé, mais il faut aussi le confronter à ses incohérences», Marc Piguet, chef du Service des enquêtes de l’Hospice général

Pour chaque cas, Yvan établit un rapport. Ensuite, les fraudeurs présumés sont convoqués et la hiérarchie de l’Hospice statuera sur leur sort. Outre deux contrôleurs sur le terrain, le Service d’enquête compte aussi des inspecteurs. Leur sphère d’action est plus large: ils ont accès aux comptes bancaires, aux assurances, aux déclarations fiscales ou encore aux contrats de travail des bénéficiaires. Ils collaborent avec le fisc ou l’Office de l'inspection du travail mais aussi avec le canton de Vaud et la France. «On agit sur demande des centres d’action sociale ou des contrôleurs, sur dénonciation - qu’on prend toujours avec des pincettes - et en tirant au hasard des dossiers d’usagers de longue date», explique Paul*, l’un des inspecteurs de l’Hospice. Lorsque les fautifs sont convoqués, «leur réaction va du déni à l’acceptation immédiate, j‘ai eu quelques crises de larmes, mais en principe, ça se passe bien. Nous ne sommes pas là pour les agresser, on est des travailleurs sociaux.»

Un millier de contrôles

L’an passé, un millier de contrôles ont été effectués sur le terrain, 500 enquêtes complètes et 4500 enquêtes d’ouverture ont été menées, qui ont permis d’économiser environ 10 millions de fr., selon l’Hospice. Depuis novembre 2017, les dispositions légales ont été élargies. Une simple omission de la part d’un usager peut désormais faire l’objet d’une plainte pénale, en plus de sanctions financières. Le Canton estime à 3% au minimum la proportion de fraude sur les 13'000 dossiers d’aide sociale. «À première vue, c’est plus, estime Marc Piguet, chef du service des enquêtes. Mais difficile de dire combien précisément, car nous ne pouvons contrôler en permanence l’entier des dossiers. Une chose est sûre: les gros cas de fraude sont marginaux.» (Le Matin)