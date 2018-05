La police a arrêté quatre voleurs qui s'attaquaient à des automates à billets des CFF en terres st-galloises et thurgoviennes. Ils bouchaient la fente du retour de billets de banque avec du chewing gum et les débouchaient plus tard pour collecter l'argent.

Le montant total du délit n'est pas encore connu, indique vendredi la police cantonale st-galloise. Les automates ont subi des dégâts matériels estimés à 40'000 francs. Les voleurs - trois Suisses et un Portugais âgés de 22, 23, 24 et 57 ans - ont été dénoncés au Ministère public pour vols, dommages à la propriété et entrave aux services d'intérêt général.

Le quatuor a sévi entre décembre et février derniers. Les voleurs obstruaient la fente rendant l'argent sous forme de billets de banque. L'automate ne pouvait ainsi plus rendre aux voyageurs l'argent qui leur était dû. Une fois la fente décollée, les voleurs s'emparaient des billets de banque qui s'étaient accumulés. (ats/nxp)