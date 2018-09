Il n'est actuellement plus possible de naviguer sur le lac des Brenets (NE). Le site est tari et les bateaux de la Compagnie de navigation du lac (NLB) doivent rester à quai.«En raison de la sécheresse, nous sommes contraint d'interrompre momentanément le service de navigation dès ce dimanche 16 septembre 2018. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée», a communiqué la compagnie sur Facebook.

Le niveau du lac est encore plus bas que durant la canicule de la mi-août. La situation est catastrophique, il y a beaucoup trop peu d'eau pour cette période de l'année, a indiqué mercredi au Blick le patron de la compagnie, Jean-Claude Durig. Il n'a pratiquement pas plu dans la région, même en septembre. «Cela ne peut s'améliorer que s'il pleut pendant au moins trois jours», précise-t-il.

La navigation reste également toujours interdite sur la partie jurassienne du Doubs. Cette mesure a été prise en août lorsque le débit de la rivière est passé sous le seuil limite des 6 m3 par seconde. Lundi après-midi, il s'affichait à 4,13 m3 par seconde, selon la mise à jour quotidienne rapportée sur internet par l'Office jurassien de l'environnement. (nxp)