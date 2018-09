L'ouverture du Musée suisse des fruits et de la distillation à Porrentruy (JU) sera célébrée ce samedi. Baptisé Ô Vergers d'Ajoie, ce site qui offre une thématique inédite en Suisse s'inscrit dans une perspective de tourisme doux axé sur le terroir et la nature.

Ce nouveau pôle touristique propose une palette d'activités interactives et multisensorielles, tout en retraçant le chemin d'une eau-de-vie, d'un sirop ou d'une confiture depuis la floraison des vergers jusque dans le palais du consommateur.

Le site compte cinq espaces d'exposition. Le Hangar aux alambics propose une présentation audiovisuelle sur l'histoire de l'alcool en Suisse. Plusieurs dizaines d'alambics provenant de la collection de l'ancienne Régie fédérale des alcools y sont mis en valeur.

Mise en valeur des fruits

Mais l'accent a aussi été porté sur les fruits. Dans la Grange aux fruits, le visiteur pourra ainsi se familiariser avec la culture et la transformation des cinq principaux fruits cultivés en Suisse. Le musée se trouve d'ailleurs au milieu des vergers.

La Halle aux gourmandises est un magasin de produits du terroir frais et transformés. La plus grande sélection de spiritueux primés en Suisse est dévoilée dans le Caveau des eaux-de-vie. La Salle des vergers est elle un espace multifonctionnel pour les ateliers et dégustations.

Projet d'envergure nationale

«Ô Vergers d'Ajoie va bien au-delà du musée régional imaginé il y a trente ans pour exposer les alambics de l'ex-Régie fédérale des alcools», explique Pierre Schaller, président de la fondation du Musée suisse des fruits et de la distillation.

«Il s'agit d'un centre d'interprétation d'envergure nationale», ajoute Pierre Schaller, cité dans un communiqué. Pour l'ancien directeur d'Alcosuisse, l'objectif de cette institution n'est pas de submerger les visiteurs avec des connaissances scientifiques et historiques, mais de les émerveiller et de susciter leur curiosité.

Plus-value touristique

Pour ses promoteurs, ce musée constitue une nouvelle destination pour les courses d'école, les excursions en famille et les sorties de groupes. Il est conçu pour avoir un rayonnement national voire même international. Il doit surtout apporter une vraie plus-value touristique à la région.

Ô Vergers d'Ajoie est un projet de développement régional soutenu financièrement par l'Office fédéral de l'agriculture, les cantons de Berne et du Jura, ainsi que par d'autres institutions publiques et privées. (ats/nxp)