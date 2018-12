Andermatt (UR)-Sedrun (GR) est le plus grand et le plus moderne domaine skiable de Suisse centrale, a indiqué vendredi Andermatt Swiss Alps, société du milliardaire égyptien Samih Sawiri responsable du projet. Il compte 120 kilomètres de pistes. Les travaux ont duré dix ans.

Le domaine sera officiellement ouvert pour le public samedi prochain, deux jours avant Noël. L'inauguration officielle vendredi s'est déroulée au col de l'Oberalp en présence de la conseillère d'Etat uranaise Heidi Z'graggen et du conseiller d'Etat grison Jon Domenic Parolini.

Un investissement de 130 millions de francs

Grâce à ce domaine skiable, les deux stations peuvent se positionner comme destination d'intérêt international, a indiqué Samih Sawiri, président du conseil d'administration des remontées mécaniques Andermatt-Sedrun.

Le projet représente un investissement de 130 millions de francs. La société SkiArena Andermatt-Sedrun en a financé 82 millions et les cantons d'Uri et des Grisons respectivement 5 et 3 millions. Les 40 autres millions proviennent de prêts dans le cadre de la nouvelle politique régionale de la Confédération. (ats/nxp)