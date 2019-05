Les autorités péruviennes ont décidé de limiter l'accès dans trois lieux de la cité inca du Machu Picchu: au temple du Soleil, à celui du Condor et à la pyramide d’Intiwatana. Parce que ce n'est pas parce que c'est déjà en bonne partie en ruine qu'il faut laisser cette merveille bâtie au XVe siècle se désagréger encore plus. 6000 touristes par jour, ça use les pierres. Ils n'auront donc, lors d'une expérience pilote qui durera du 15 au 28 mai, plus que trois heures pour visiter ces trois endroits. Pour ceux que ces restrictions font ch..., il reste toujours le lac Titicaca. Michel Pralong

Voisins, je vous hais

En Suisse, le voisinage est l'ennemi public numéro un. Le portail «homegate.ch» a publié lundi une enquête auprès de 1300 personnes. Résultat: «Un cinquième des Suisses se sent incommodé par leurs voisins au moins une fois par semaine». Le bruit des disputes, les cris des enfants et la musique bruyante sont leur pain quotidien. Moins d'un tiers des gens disent n'être jamais dérangé par leurs voisins. Qui sont-ils ? Comment font-ils ? Où sont-ils ? Quel est leur secret ? «Le Matin» a mené l'enquête. En fait, ils n'ont pas de voisins, ou ils sont morts depuis longtemps. Eric Felley

Le proprio sort de ses gonds

Voilà ce qui s'appelle un conflit qui s'envenime. Depuis trois ans, un couple de locataires dans l'Aude tente en vain de pousser le propriétaire de leur pavillon a faire des travaux dans un logement devenu insalubre, raconte RTL. Comme il ne veut rien entendre, ils ont fini par refuser de payer leur loyer. Réplique du proprio: il leur a enlevé portes et fenêtres. On vous tiendrait volontiers au courant du prochain volet de l'histoire, sauf que le propriétaire l'a déjà décroché. (MP)

Nouveaux maux

Parmi les 109 nouveaux mots qui intègrent le Petit Robert, on trouve «lanceur de balle de défense», a-t-on appris ce lundi. C’est complètement con: ce n’est pas un mot, ça crève les yeux! Renaud Michiels.

Démarche pour l'empereur

Une souscription a été lancée pour rénover le tombeau de Napoléon aux Invalides (photo AFP), nous apprend «L'Express». Les dons seront défiscalisés à 66% et, dès 1500 euros, permettront de recevoir une médaille commémorative. Si cela ne suffit pas pour attirer les grosses fortunes, il suffit d'y mettre le feu. Comme cela, en plus, Macron garantira la fin des travaux dans les 5 ans. (MP)

Glyphosate ou charcuterie ?

Le cancer, vous le préférez au glyphosate ou à la saucisse ? Jeudi seront présentés au Sénat en France les résultats d'une enquête menée par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sur le glyphosate. Dans ce rapport, un groupe de sénateurs affirme qu'il «est moins cancérogène que la charcuterie ou la viande rouge». Pour José Bové, sur «Europe 1» : «Cet argument est récurrent chez Monsanto et chez ceux qui défendent le glyphosate.» Mais ceux qui défendent le glyphosate ne sont-ils pas les mêmes que ceux qui défendent la charcuterie et la viande rouge ? Quoi qu'il en soit, si on trouve des traces de glyphosate dans la charcuterie, alors là c'est le bouquet, le cancer du nez garanti. (EF)

Soulagement

Dans le mystère des tués à l’arbalète, en Allemagne, deux nouveaux corps ont été retrouvés. On en est donc à cinq cadavres. Selon des sources proches de l’enquête, Guillaume T.* a un alibi solide: il ne fait pas partie des suspects. (RM)

*Nom connu de la rédaction

Qu'est-ce qui se passe, partout?

Les épreuves, «Fort Boyard» connaît. Mais ce sont plutôt les candidats de l'émission de France 2 qui doivent les affronter d'habitude, pas les équipes de tournage. Or voilà que les incidents se sont multipliés en quelques jours. Manquerait plus que le père Fouras marche sur Passe-Muraille, ce serait le bouquet! (MP)

(Le Matin)