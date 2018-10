Tout un immeuble a dû être évacué, vendredi dernier, à Neuenhof (AG). Des habitants avaient remarqué de la fumée dans la cage d'escaliers. Sur place, les pompiers avaient alors rapidement identifié le foyer, à la cave, avant de le maîtriser. Deux personnes avaient été conduites à l'hôpital avec des difficultés respiratoires.

Mercredi, personne n'avait encore pu regagner son appartement. Mais on en sait un peu plus sur le suspect arrêté peu après l'incendie. Selon Blick, il s'agirait d'un pompier de Neuenhof. L'Allemand de 21 ans, qui avoue les faits et travaille en tant que peintre en bâtiment, serait par ailleurs soupçonné d'avoir provoqué d'autres incendies dans la région.

«Enquête en cours»

Interrogé à ce sujet, le porte-parole de la police argovienne, Roland Pfister, se contente de répondre: «L'enquête est en cours et devra déterminer si le suspect est responsable d'éventuels autres délits.»

Selon «Blick», les enquêteurs devraient surtout s'intéresser à l'incendie criminel ayant partiellement détruit une école canine de Neuenhof, début octobre. A en croire le journal, le suspect habite juste à côté de l'établissement. La mère du jeune homme ne pense pas que son fils soit impliqué dans tout ça: «Je ne peux pas me l'imaginer. Je serais très déçue si ça devait être le cas.»

(Le Matin)