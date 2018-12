Un incendie s'est déclaré au Lausanne Palace, ce lundi en début d'après-midi. «Le feu est sous contrôle, mais il n'est pas encore totalement maîtrisé», indique Antoine Golay, porte-parole de la police de Lausanne. «Nous avons été alertés à 13h30. Il n'y a pas de blessés graves, mais quelques personnes ont été incommodées par la fumée. Huit personnes ont reçu les soins adéquats directement sur place. Des ambulanciers avaient été dépêchés sur place».

Reporter Mobile/Le Matin

L'incendie a provoqué un impressionnant dégagement de fumée. A priori, le feu serait parti du bar au rez-de-chaussée, notent aussi les forces de l'ordre. Antoine Golay de préciser: «C'est au niveau du bloc du bar du LP's Bar que l'incendie s'est déclenché. Les appareils électriques, qui s'y trouvent, se sont enflammés. Il n'y a eu aucun mouvement de panique. L'hôtel a été partiellement évacué, mais la plupart des clients sont sortis d'eux-mêmes. A ce stade, on ignore si ceux qui séjournent dans l'établissement de luxe pourront regagner leurs chambres.»

Quartier bouclé

La fumée, qui s'échappait du cinq étoiles, a fait craindre le pire. «Seule la partie ouest est touchée. On ne peut pas encore chiffrer les dégâts. Il serait quand même importants. Plus de peur que de mal bien heureusement», poursuit le communicant de la police lausannoise, «la fumée est partie dans les étages et les conduites d'évacuation.»

Le quartier de la rue du Grand-Chêne a été complètement bouclé. Dix-sept sapeurs-pompiers, avec six véhicules, sont intervenus.

