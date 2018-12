Il est reproché à cet homme d'avoir donné l'arme et la munition après avoir consommé de l'alcool et des médicaments. Il savait que la victime, âgée de 54 ans, voulait jouer à la roulette russe, a indiqué vendredi le Ministère public soleurois. La victime a appuyé elle-même sur la détente et le coup est parti. A ce moment-là, l'homme inculpé se trouvait dans une autre pièce de l'appartement.

La roulette russe est un jeu de hasard potentiellement mortel. Il consiste à mettre une balle dans le barillet d'un revolver et à faire tourner ce dernier de manière rapide afin de ne pas savoir quelle chambre est chargée. Le joueur pointe ensuite le revolver sur sa tempe et appuie sur la détente. (ats/nxp)