Ces deux petites annonces sont révélatrices d'une mentalité d'un autre temps. A travail égal, salaire égal. Ce n'est pas parce que l'on est femme, que le salaire doit être 20 % plus bas. C'est une évidence, mais apparemment pas pour tout le monde. Ce qui est spécialement grave dans ces offres, c'est qu'elles émanent du secteur des RH pour recruter des employés des RH. C'est donc au cœur même du système que le problème perdure. Dans la politique des ressources, la volonté discriminatoire trouve des partisans qui l'appliquent sans état d'âme. Savent-ils qu'il existe une loi sur l'égalité ? Qui donne cette impulsion ? A Berne, on entend souvent les représentants du patronat affirmer que plus personne n'agit de la sorte, que les mentalités ont évolué, etc.... Ces offres d'emploi prouvent le contraire. En 2018, une telle pratique n'a pas lieu d'être car elle est vexatoire pour la moitié de la population suisse.

«Sur la base des différentes études réalisées chaque année on sait que les différences salariales entre hommes et femmes existent, à compétences et parcours égaux. Mais le voir sur la base de tels exemples est toute simplement sidérant». La conseillère nationale Rebecca Ruiz (PS/VD) n'en revient pas.

Le 15 août dernier le site petitesannonces.ch a publié deux annonces. Une même société recrute un et une assistante en Ressources Humaines pour un poste en ville de Berne. Si le libellé de l'offre est strictement identique dans les deux cas au plan des compétences, la rétribution pour l'homme est de 80 000 francs par année, tandis que celle de la femme est de 64 000 francs. Soit 16 000 francs ou 20 % de moins!

Jeu de LA différence. Hallucinant que ce ne soit pas illégale de poster des offres d'emploi du genre en Suisse !!!



Offre assistant sans e : https://t.co/5E5lWddjV3

Offre assistantE : https://t.co/hBn7bh4wUr pic.twitter.com/WN0oNHIlRU — funambuline (@funambuline) August 28, 2018

«La différence de salaire proposé repose uniquement sur le fait d’être femme ou homme, déplore amèrement la Vaudoise. C’est évidemment scandaleux et j’espère que mes collègues masculins de droite qui nient encore ce genre de réalités ou qui estiment que les différences salariales hommes-femmes ne sont jamais intentionnelles au sein des entreprises ouvriront, enfin, les yeux.»

Une version «light»

Lors de la session d'automne des Chambres fédérales, le Conseil national va se pencher sur la modification de la loi sur l'égalité. Celle-ci devrait contraindre les entreprises de 100 employés et plus à procéder tous les quatre ans à une analyse externe de sa politique salariale entre hommes et femmes. C'est un combat qui se durcit, car les femmes réclament depuis 19 ans que justice leur soit rendue dans ce domaine. Le Conseil des Etats a adopté une version «light»et peu contraignante de cette modification. Le Conseil national s'apprête à en faire de même, mais cela s'annonce serré, car l'UDC et le PLR s'y oppose. (Le Matin)