S'ils sont tout blancs, c'est parce qu'ils sont crevés! Les soignants en Suisse ont, dans leur grande majorité, choisi ce travail par vocation, mais cela ne suffit visiblement plus. Les horaires, les pressions budgétaires ont raison de leur endurance: au bout du rouleau, près de la moitié d'entre eux dit vouloir partir, selon Unia. Comme quoi, être au chevet des gens, ça peut vous achever. C'est le blues des blouses blanches.

Michel Pralong

Honte aux pavaneuses

Ce vendredi, l'UDC accuse le Conseil fédéral, «pourtant dominé par une majorité de droite», de vouloir maintenir le dépôt d'une candidature helvétique au Conseil de sécurité de l'ONU. Et de s'en prendre aux deux femmes uniquement: «...les nouvelles conseillères fédérales Viola Amherd (PDC) et Karin Keller-Sutter (PLR) ont cédé à la perspective de pouvoir se pavaner sur la scène internationale au lieu de défendre les intérêts réels de la Suisse.» Comme cela fleure bon le discours de cantine... Par faiblesse, par vanité, ces dindes veulent se pavaner alors que leur place est à la maison!

Eric Felley

Permis de tuer

Un agriculteur neuchâtelois a désormais le droit d’abattre lui-même ses vaches, relate «Arcinfo» (c'est rare, seul cinq paysans suisses ont acquis ce droit). Son nom? Feuz, Vincent Feuz. Mais on peut l’appeler 005.

Renaud Michiels

L'essence des priorités

Le pétrolier Total va déplacer certaines de ses activités de Londres vers Paris et Genève. Mais, a-t-il insisté, ce départ de Grande-Bretagne n'a rien à voir avec le Brexit. C'est juste un hasard Total. (MP)

Bref

Berne a publié ce vendredi sa brochure «La Confédération en bref» millésime 2019. Ce «petit guide de citoyenneté illustré» est vraiment superbref: 84 pages… Il se murmure que «La Confédération en détail» serait en préparation. Il faudra un semi-remorque pour le transporter. (RM)

Petit cabotin!

La RTSR a un conseil du public qui analyse ses différentes émissions et dit ce qu'il en pense. Ses membres (deux téléspectateurs par canton, c'est pas des masses) ont récemment étudié comment la RTS avait traité les «affaires» concernant des politiciens romands. «Cette analyse s’est finalement concentrée sur la principale d’entre elles, à savoir l’affaire Maudet», reconnaît le Conseil qui, globalement, salue le traitement fait par les journalistes. À un bémol près: «Le ton cabotin de l’animateur d'«Infrarouge» ne correspondait parfois pas à la gravité du contexte». Voilà qui détone au milieu des avis plutôt favorables que recueille Alexis Favre. Le Conseil le trouve sans doute trop peu austère à terre. Rendez-lui Torracinta! (MP)

Pas d'examen à la Saint-Glinglin

Partout, la grève des femmes du 14 juin se prépare. A Genève, une motion de la députée verte Adrienne Sordet demande qu’il n’y ait pas d’examen ce jour-là. Elle a été déposée en octobre 2018 et toujours pas traitée par le Grand Conseil! Le groupe Ensemble à Gauche perd patience et écrit aujourd'hui: «Il est tout particulièrement scandaleux qu’une majorité des député·e·s tente de jouer la montre en repoussant le traitement de cette motion aux calendes grecques.» Peut-être cherchent-ils à imposer le 14 juin comme la date officielle de la Saint-Glinglin ? Auquel cas, le problème des examens ne se poserait plus. (EF)

Make my belly great again

C’est officiel: pour quelques grammes, Trump est obèse. Le président des Ricains a pris deux kilos et pèse désormais 110 kilos pour 1,90 m. Son indice de masse corporelle a donc dépassé 30 et il se retrouve dans la catégorie des obèses. Mais est-ce que ça mérite qu’on lui cherche des poux dans la touffe? Franchement, non. D’accord, il a un petit penchant pour le fast-food. Mais n’a-t-il pas droit de se relâcher un peu, à 72 ans? Et on parle tout de même d’un type qui ne fume pas, ne boit pas et ne se nourrit pas si salement. Vu son teint il doit par exemple avaler des tonnes de carottes. (RM)

