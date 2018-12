La Suisse pâtit de son bétonnage selon les «Jeunes Vert-e-s» . Ils veulent changer cela avec leur initiative «Stopper le mitage – pour un développement durable du milieu bâti». L'objectif est stabiliser la superficie totale des zones à bâtir au niveau actuel. La création de nouvelles zones de construction ne devrait plus être autorisée que si, ailleurs, une superficie au moins égale devient inconstructible. Le Conseil fédéral, qui rejette cette initiative, estime qu'un tel gel est trop rigide et qu'il conduirait à une hausse excessive des prix des terrains et des appartements.

Savez-vous déjà comment vous aller vous prononcer le 10 février prochain? Dites nous ce que vous en pensez en l'état en participant à notre premier sondage Tamedia sur la question.

(Le Matin)