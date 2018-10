Un scrutin qui ne sent pas la rose

Voter non le 25 novembre à l'initiative pour l'autodétermination, c'est jeter son droit de vote aux toilettes et tirer la chasse.

Alors dites OUI à l'initiative pour l'autodétermination et préservez notre démocratie directe. #CHvote pic.twitter.com/xNSg9iI8TH — UDC Suisse (@UDCch) 12 octobre 2018

Ça va pas, non, bande d'irresponsables? Avec cet argument de chiotte toutes les canalisations du pays vont être bouchées!

Renaud Michiels

Les pauvres, ça se compte sur les doigts de la main

Un rapport de l’Observatoire français des inégalités rendu public ce vendredi estime qu’il faut modifier le mode de calcul en vigueur pour saisir l’ampleur de la misère. «Faut-il compter les pauvres autrement», s’interroge donc Libération. On aurait une autre question: peut-on devenir riche en comptant des pauvres?… Et, si oui, on postule où?

Renaud Michiels

La technologie de la femme au logis

Thank you for a very interesting meeting today with #PhilippMetzger and representatives of six Federal Departments in #Basel.



We exchanged views about #digital strategies and new #technologies ????????????????. pic.twitter.com/abW85QfSNV — Roberto Viola (@ViolaRoberto) 12 octobre 2018

Un tweet très instructif aujourd'hui de Roberto Viola, directeur général de ce qui touche aux nouvelles technologies à la Commission européenne. Il se félicite d'une très belle journée passée à Bâle avec Philipp Metzger, directeur de l'Office fédéral de la communication et des représentants de six départements fédéraux avec qui il a pu discuter stratégies digitales. Alors peut-être qu'en technologie, ils sont à la pointe, mais en ce qui concerne la parité, c'est le Moyen Âge: 16 hommes et une seule femme sur la photo. Question digital équilibré, faudrait commencer à se sortir les doigts, les gars!

Michel Pralong

Ruche Hour

Pour l'abeille, pas de soleil égale dodo. Photo iStock

Les scientifiques ont découvert que, lors de l'éclipse solaire totale qui s'est produite aux Etats-Unis en 2017, les abeilles ont cessé toute activité lors de la phase la plus obscure. Elles ont eu un rythme ralenti au début et à la fin de l'éclipse, mais se sont mises à roupiller lorsque l'obscurité était totale. Donc, pour elles, le cycle nocturne n'est pas perçu par sa durée, mais par sa luminosité. Espérons que cela n'est pas le cas pour nos pilotes de chasse. Leur horaire de vol sera étendu en 2019 de 6h à 22h, donc de jour principalement. S'ils se fient à la lumière, ils vont s'endormir en plein vol en cas d'éclipse. Voilà qui fait peur!

Michel Pralong

5 kilomètres à pied

L’ambassade de Suisse au Sénégal a tweeté cette photo sympa pour indiquer qu’elle déménage. Sympa, mais seulement à première vue. Car nous avons enquêté. Et à en croire Google Maps, quelque 5 kilomètres séparent l’ancienne de la nouvelle adresse, à Dakar. 5 kilomètres à transporter tout ça, c’est de la maltraitance! En plus c’est injuste: certains ont un mini carton tandis que la malheureuse au premier plan doit se trimballer une chaise. Scandaleux! (Sinon on ne veut pas cafter mais y’a un type avec des lunettes noires qui semble avoir fauché la machine à café.)

On vous a vu, Monsieur.

Renaud Michiels

Kanye West le super zéro

Et, que ce soit lui ou sa femme Kim Kardashian, ça se plaint que ça se fait piquer ses sextapes, photos à poil et autres petits secrets! Mais faudrait peut-être penser à protéger ses données (ou alors ils le font exprès... pas bête, ça). Les journalistes ont ainsi pu voir lors de la rencontre entre Kanye West et Donald Trump, que le mot de passe du smartphone du rappeur était composé uniquement de six zéros. Pas trop difficile à percer. En cybersécurité, Kanye est un gros nul. Donc:

Michel Pralong

