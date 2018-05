Les proches des personnes jugées inaptes devraient davantage être associés aux processus de décision. Les opposants aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) ont lancé mardi leur initiative populaire.

L'initiative «Pour l'autonomie de la famille et de l'entreprise» (initiative pour la protection de l'enfant et de l'adulte) s'en prend au nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2013. Depuis cette date, toutes les décisions relevant de la protection de l'enfant et de l'adulte sont du ressort d'une seule autorité interdisciplinaire désignée par les cantons.

Cette révolution a fait des vagues, surtout en Suisse alémanique. La presse a fait écho au drame de Flaach (ZH) du 1er janvier 2015. Une mère qui s'était vue retirer ses deux enfants en bas âge a préféré les tuer plutôt que les ramener dans l'institution où ils avaient été placés après le Nouvel An alors que les grands-parents s'étaient déclarés prêts à accueillir les enfants.

Pour les initiants, les APEA disposent d'un droit quasi illimité. Elles interviennent dans la vie d'enfants, de mères et de pères célibataires, de divorcés, d'handicapés et de personnes âgées. Des collaborateurs inappropriés peuvent faire de la vie des personnes concernées un véritable enfer.

Selon le droit actuel, des personnes capables de discernement peuvent aussi recevoir une assistance par exemple si elles ont besoin d'une aide financière. Les APEA décident qui va être désigné lorsqu'il y a des doutes ou des conflits d'intérêts dans la famille. Si les intérêts de la personne incapable sont menacés, l'époux peut se voir retirer son pouvoir de représentation. Les souhaits des proches sont pris en compte mais la famille n'a pas de droit absolu. Une des conditions posées est un lien étroit avec la personne à protéger.

Échecs au Parlement

Le Conseil fédéral a annoncé qu'il allait examiner comment mieux associer les proches à tous les stades de la procédure et s'il est possible de régler plus concrètement la marche à suivre des autorités en cas de signalement de personne en danger.

Des tentatives de corriger le tir ont déjà échoué au Parlement. A Schwyz, une initiative de l'UDC qui demandait que l'APEA revienne sous contrôle des communes a été rejetée par 51% des votants.

L'initiative fédérale propose de fixer un ordre à suivre pour le droit de fournir une assistance personnelle, de gérer le patrimoine ou représenter dans ses rapports juridiques une personne frappée d?incapacité de discernement ou d'exercer les droits civils.

Ordre de priorité

La priorité irait au conjoint, ou au partenaire enregistré, puis aux parents ou aux enfants, puis aux grands-parents, aux petits-enfants ou aux frères et sœurs, puis enfin au concubin. Cet ordre pourrait être modifié à l'avance par la personne concernée par testament et sans le concours et l'assentiment des autorités. Elle pourrait aussi désigner une ou plusieurs personnes ou entreprises. Sa volonté primerait.

Seul un tribunal pourrait, dans le cadre d'une procédure ordinaire, constater l'incapacité de discernement ou l'incapacité d'exercer les droits civils. Idem s'il s'agit de retirer ou de restreindre les droits de fournir une assistance personnelle, de gérer le patrimoine ou représenter quelqu'un dans ses rapports juridiques.

Dans le comité d'initiative figure les conseillers nationaux Pirmin Schwander (UDC/SZ) et Hans Egloff (UDC/ZH). Pirmin Schwander est un opposant de longue date aux APEA. Il est soupçonné d'avoir aidé une femme à cacher son enfant. Il lui aurait transmis par l'entremise de son avocat 7000 francs à celle-ci, alors qu'elle était en fuite à l'étranger. (ats/nxp)