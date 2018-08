Le Conseil fédéral ne voit pas la nécessité de légiférer sur le financement des partis politiques. Il rejette l'initiative populaire demandant plus de transparence. Il a transmis mercredi son message au Parlement.

Le gouvernement avait déjà annoncé son opposition à l'initiative populaire «Pour plus de transparence dans le financement de la vie politique», lancée par le PS, les Verts, le PBD, le PEV, le Parti pirate et l'organisation Transparency International Suisse. Il ne veut pas lui opposer de contre-projet.

L'initiative exige que la Confédération édicte des prescriptions sur la publicité du financement des partis politiques, des campagnes électorales et des campagnes de votation au plan fédéral. Les particuliers et les comités qui dépensent plus de 100'000 francs pour une élection ou une votation devraient déclarer tous les dons de plus de 10'000 francs qu'ils reçoivent. L'acceptation de dons anonymes serait interdite.

Particularités suisses

Ces règles de transparence seraient difficiles à concilier avec les particularités du système politique suisse, estime le Conseil fédéral qui met en avant la démocratie directe, le principe de la collégialité et le système de milice en Suisse. Ce mécanisme bien rodé est caractérisé par des forces politiques qui se contrôlent et se font contrepoids, selon lui.

L'équilibre des pouvoirs empêche les partis politiques d'exercer une influence prédominante. Rien ne prouve en outre que les sommes dédiées aux élections et aux votations influencent les résultats de façon décisive, écrit le conseil fédéral.

Contrôler efficacement le financement des partis politiques et des campagnes exigerait en outre des moyens disproportionnés. La mise en place d'un mécanisme de contrôle et de sanction efficace serait très coûteuse. Sans oublier qu'il serait toujours possible de contourner les règles proposées, les dons pouvant se faire par l'intermédiaire de tiers.

Initiatives cantonales

L'initiative populaire a été déposée en octobre dernier munie de 109'826 signatures valables. Jusqu'à présent, aucune tentative pour rendre le financement des partis politiques et des campagnes plus transparent au niveau fédéral n'a abouti.

Les cantons du Tessin, de Genève et de Neuchâtel ont édicté leurs propres règles. En mars, des initiatives populaires cantonales allant dans le même sens ont été acceptées dans les cantons de Schwyz et Fribourg. (ats/nxp)