Le vélo devrait être encouragé en Suisse, au même titre que la mobilité piétonne et la randonnée. Mais sans contrainte pour les collectivités publiques. A l'instar du Conseil des Etats, une commission du National est favorable au contre-projet direct du Conseil fédéral à l'initiative vélo.

Par 11 voix contre 5 et 8 abstentions, la commission des transports et des télécommunications du Conseil national propose au plénum de rejeter l'initiative populaire «Pour la promotion des voies cyclables et des chemins et sentiers pédestres» lancée par la faîtière nationale des cyclistes Pro Velo, a indiqué mardi la présidente de la commission Edith Graf-Litscher (PS/TG).

L'initiative veut promouvoir le vélo en Suisse en développant un réseau continu de pistes cyclables. La promotion du vélo doit figurer dans la Constitution, à l'article sur les chemins et sentiers pédestres.

Le contre-projet direct du Conseil fédéral reprend l'essentiel des propositions sans caractère contraignant pour les collectivités publiques. La Confédération peut coordonner et soutenir les mesures prises par les cantons dans ce domaine. Le texte prévoit aussi de remplacer les pistes qui doivent être supprimées. La promotion de la sécurité des pistes cyclables n'y figure en revanche pas, contrairement à l'initiative.

Le dossier devrait être traité lors de la prochaine session. (ats/nxp)