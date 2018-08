Les deux initiatives agricoles bénéficient d'un large soutien auprès des citoyens, qui lient les projets, selon des sondages de la SSR et de Tamedia publiés récemment. Les Verts tiennent pourtant à mener une campagne autonome.

Le comité de votation en faveur de l'initiative pour des aliments équitable est très large. «Il était donc clair dès le départ que nous ferions campagne de notre côté», déclare la conseillère nationale verte Maya Graf (BL), coprésidente du comité d'initiative. Cela n'empêche pas le partage d'informations avec le comité de l'autre texte agricole soumis au peuple.

Collaboration régionale

Auteur de l'initiative pour la souveraineté alimentaire, Uniterre souligne plutôt les points communs. «Nous tirons à la même corde», déclare la porte-parole Michelle Zufferey.

Les campagnes nationales sont séparées, mais dans certains cantons, les comités travaillent étroitement ensemble. A Genève, des affiches communes ont même été imprimées. Les comités régionaux peuvent travailler comme ils le veulent, précise Michelle Zufferey.

Maya Graf comprend tout à fait que les citoyens aient de la sympathie pour les deux initiatives, car elles vont toutes les deux dans le sens d'une agriculture durable et régionale. Difficile toutefois d'en tirer des conclusions pour les résultats.

Pour l'instant, les opposants mettent eux aussi les deux initiatives dans le même sac et jouent les défauts de l'une contre l'autre. Il n'est pas certain que le destin des deux textes restera lié jusqu'au 23 septembre. Lukas Golder de gfs.bern, qui a réalisé le sondage, n'exclut pas que les citoyens se fassent progressivement un avis différencié.

Différences

Les textes ont des publics cibles et des contenus différents. Contrairement à l'initiative d'Uniterre, la proposition des Verts n'oblige par la Confédération à augmenter les taxes d'importation ni à importer seulement des denrées alimentaires issues d'une agriculture respectueuse de l'environnement et des animaux et produites dans des conditions équitables.

L'initiative pour des aliments équitables n'impose pas des standards suisses aux produits importés contrairement à celle d'Uniterre. Elle ne devrait donc pas mettre la Suisse en porte-à-faux avec le droit international.

Le texte sur la souveraineté alimentaire changerait en outre la politique agricole en accroissant le rôle de la Confédération dans les exploitations agricoles, la production, les prix et l'industrie alimentaire. (ats/nxp)