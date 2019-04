Environ 60% des 1143 espèces d'insectes étudiées en Suisse sont menacées d'extinction, préviennent les Académies suisses des sciences, qui y voient un constat «alarmant». Elles rappellent les «services irremplaçables» que fournissent les insectes.

Une étude à long terme menée en Allemagne a montré que la biomasse d'insectes y a diminué de 76% au cours des trente dernières années. Les conditions y sont comparables à celles du Plateau suisse, indiquent vendredi les Académies suisses des sciences.

Les pesticides, qui tuent les ravageurs comme les insectes bénéfiques, ne sont pas les seuls en cause. Les habitats pour les insectes comme les haies, les tas de pierres, les arbres isolés et le bois mort disparaissent progressivement. Dans les jardins privés et les espaces verts publics, leurs biotopes sont détruits par un entretien trop important.

Les conséquences sont dramatiques: moins il y a de pollinisateurs différents et plus la production de fruits et légumes - ainsi que de leurs semences - est faible. Comme moins de matière organique se décompose en raison du manque d'insectes, moins d'humus se forme et la fertilité des sols diminue. Par ailleurs, la lutte naturelle contre les parasites échoue également et ceux-ci se multiplient.

«Pour stopper la diminution des insectes et maintenir les risques associés aussi bas que possible, il est particulièrement important de s'attaquer dès maintenant aux causes connues de leur déclin», préviennent les Académies. (ats/nxp)