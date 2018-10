Les CFF vont tester l'internet gratuit sur certains tronçons ferroviaires à partir de l'année prochaine, en partenariat avec les opérateurs mobiles. L'objectif est de généraliser l'offre à tous les trains des grandes lignes dès 2020.

Accès gratuit à internet dans les trains #CFF : en test dès 2019https://t.co/HOzQVl7Cxh — Relations médias CFF (@presse_CFF) 18 octobre 2018

Dans le courant 2019, les passagers des 44 InterCity pendulaires (ICN) circulant sur les lignes Lausanne-Bienne-St-Gall, Genève-Bienne-Zurich et Bienne-Bâle pourront accéder à Internet via une application mobile développée par les CFF, baptisée «FreeSurf CFF». Le système a été présenté aux médias mercredi à Zurich.

Concrètement, les voyageurs devront télécharger l'application sur leur smartphone, puis s'identifier à l'aide de leur numéro de téléphone. Ils recevront ensuite un code de confirmation qui leur permettra de surfer à volonté sur le web. Le tout grâce à des petits appareils appelés «beacons» embarqués à bord des wagons, communiquant par bluetooth avec les téléphones.

Swisscom pour l'instant pas partenaire

Le rôle de ces «beacons» est de vérifier que l'utilisateur se trouve bien à bord du train, et non pas à la maison par exemple. Les CFF offrent alors la connexion en partenariat avec les opérateurs. Pour l'instant, seuls Sunrise et Salt font partie du projet. Des discussions sont en cours avec Swisscom. Ce qui signifie que si le test avait lieu aujourd'hui, les clients Swisscom en seraient exclus.

Une carte SIM suisse sera nécessaire pour se connecter. Une solution est à l'étude pour les touristes. En outre, il ne sera pas possible de le faire avec un ordinateur, mais uniquement avec un téléphone portable. Pour ceux qui possèdent un abonnement mobile avec une connexion Internet illimitée, installer l'app des CFF ne changera rien en termes de stabilité ou de vitesse. (ats/nxp)