Pas facile de dénicher de quoi concocter un nid en ville. À Genève, le Centre Ornithologique de Réadaptation (COR) a été alerté en début de semaine pour un couple de cygnes bien mal installé aux Bains des Pâquis. «Le couple n’avait pu que creuser une simple cuvette dans les graviers de la plage, sans pouvoir l’agrémenter du moindre branchage», écrit le COR.

Le centre est donc intervenu «en urgence» et a apporté ce qu’il fallait aux oiseaux. «Branchages et paille ont été déposés à proximité du nid, ce qui a immédiatement permis à la femelle de le renforcer et d’en garnir la cuvette, afin de créer une zone douillette qui accueillera la couvée en toute sécurité.»

Conserver la chaleur

Mais évidemment, l’important n’est pas ici le confort. «Le premier rôle du nid est thermique: il conserve la chaleur. Là, si des œufs avaient été pondus à même la pierre et que les températures étaient descendues, ça aurait pu entraîner la mort des embryons», nous explique Patrick Jacot, fondateur du COR.

Patrick Jacot ajoute que depuis l’intervention, deux œufs ont déjà été pondus. Et d’autres pourraient suivre. Et il précise que le centre et ses bénévoles interviennent «10 à 12 fois par année» pour des problématiques liées à la nidification des cygnes.

Corneilles et rats

Rappelons en passant qu’il est strictement interdit de déranger les oiseaux qui nidifient. Le spécialiste tient aussi à souligner qu’il ne faut surtout pas aller nourrir ces cygnes ou leur apporter du pain. Ce ne leur fait aucun bien, au contraire même, et ils n’en ont absolument pas besoin. «Le premier résultat c’est que le pain attire des corneilles et des rats. Qui peuvent ensuite prédater les œufs ou les petits», note Patrick Jacot.

Laissons donc le couple tranquille dans son nid «douillet».

Si vous tombez sur un cas similaire ou trouvez un oiseau blessé, le COR est joignable au: 079 624 33 07.

(Le Matin)