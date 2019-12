Le président américain Donald Trump a remercié samedi l'Iran pour une «négociation très juste» après un échange de prisonniers entre les deux pays ennemis. L'échange a été organisé en Suisse grâce aux bons offices de la Confédération helvétique.

«Vous voyez, nous pouvons parvenir à un accord ensemble», a réagi Donald Trump sur Twitter. Un Américain emprisonné en Iran, Xiyue Wang, et un Iranien détenu aux Etats-Unis, Massoud Soleimani, ont été libérés samedi à l'aéroport de Zurich. «Ravi que le professeur Massoud Soleimani et Xiyue Wang retrouvent leurs familles bientôt», avait écrit plus tôt sur Twitter le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif.

Ce dernier a adressé «un grand merci à tous ceux impliqués, particulièrement au gouvernement suisse», qui représente les intérêts américains à Téhéran en l'absence de relations diplomatiques entre les deux pays depuis 1980.

