Un groupe de fêtards s'en tire à bon compte après un accident de bateau. De sortie à Bregenz (A) samedi, les quatre personnes voulaient rentrer en Suisse en bateau à moteur. Dans l'obscurité, la conductrice, alcoolisée, n'a pas vu la digue du Rhin et l'a percutée.

L'accident s'est produit vers 2h00 dimanche matin à Hard (A), entre Bregenz et la frontière suisse. Les occupants du bateau, deux femmes et deux hommes, n'ont pas été blessés. L'accident aura toutefois des conséquences juridiques à cause du résultat positif de l'alcootest.

Les dégâts matériels sont minimes. Mais l'embarcation a été remorquée par les pompiers autrichiens. (ats/nxp)