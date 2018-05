Les habitants de la route de Sous-Géronde, à Sierre, n'en reviennent toujours pas. Mercredi, vers 18 h, quelque 2000 m3 de roches se sont détachées de la colline surplombant le quartier. «A l'heure actuelle, on ne sait pas s'il y a des gens dessous ou pas», indique le porte-parole de la police cantonale, Stève Léger.

Au pied de la colline, les vignes ont été totalement recouvertes, ainsi qu'un petit chemin de campagne, régulièrement emprunté par des piétons et des tracteurs. «Je me trouvais à 200m de là, avec mon chien, sur le sentier qui longe les vignes. J'ai entendu un drôle de bruit et, en me retournant, j'ai vu la colline s'effondrer devant moi», explique un témoin, encore sous le choc. «C'est très impressionnant, surtout quand on habite à quelques pas de cet endroit», poursuit-elle.

Et un autre témoin d'ajouter: «Ce qui m'a le plus marqué, c'est le bruit. Les pierres s'entrechoquaient et le tout résonnait dans une espèce de roulement assourdissant. Au début, j'ai eu peur et je ne faisais pas le malin. Mais je suis finalement assez content d'avoir pu immortaliser la scène avec mon smartphone.»

La police cantonale est rapidement arrivée sur les lieux, pour fermer le périmètre. Les causes ne sont quant à elles pas encore connues. «Le géologue cantonal est sur place, mais je n'ai pas pu lui parler pour l'instant», déplore Stève Léger. Cet éboulement n'est toutefois pas sans rappeler celui de Savièse (VS), en janvier dernier. Là aussi, des habitations se trouvaient à proximité. (Le Matin)