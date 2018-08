«J'étais mardi à 17 h 10 à l'avenue du Grand-Salève, donc juste en dessous de la montagne lorsque cela s'est produit, nous explique le lecteur. J'ai entendu un grand bruit, similaire à celui d'une bombe. Je me suis retourné et et j'ai vu cet éboulement, comme une avalanche de pierres.»

Il a pu la filmer. A priori, il semble qu'aucun dégât n'a été signalé.

En novembre 2016, un éboulement au même endroit, soit au sommet des carrières du Salève, s'était produit un samedi à 3 heures du matin. Des répliques ont suivi pendant près de 24 heures. En tout, 10'000 m3 de roches s'étaient détachées. L'origine de l'effondrement était naturel.

L'éboulement observé hier était, lui, artificiel: des travaux de sécurisation ont débuté le 6 août dernier, avec des purges et des minages. «Il s'agissait hier du cinquième tir, explique ce mercredi François Garcin, coordinateur sécurité et environnement des carrières du Salève. Un minage a été réalisé avec une petite quantité d'explosif, entre deux et cinq kilos. Cela provoque de la poussière. On privilégie l'après-midi pour ce type d'opération: à ce moment de la journée, les courants thermiques font remonter la poussière. Ainsi, elle ne tombe pas sur l'autoroute, et la sécurité des automobilistes n'est pas altérée.»

François Garcin précise que c'est la première fois, depuis le début de la sécurisation, qu'il y avait aussi peu de vent. «C'est pour cette raison que la poussière est restée aussi longtemps accrochée à la montagne.»

Le purges et minages devraient encore durer entre trois et quatre mois. (Le Matin)