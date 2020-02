«Je ne pense pas que je serai à la prochaine session», le conseiller national Jacques Nicolet (UDC/VD), 55 ans, a commencé l'année d'une manière brutale qui a bouleversé son quotidien. L'agriculteur de Lignerolle est tombé dans la grange de son exploitation le 1er janvier. Depuis, on peut dire qu'il ne s'est pas encore relevé. Mais il entend bien recommencer à marcher dans l'eau...

«Tombe bien droit...»

Lors de l'accident, il se trouvait à 4,m 50 de hauteur sur une plateforme pour compter les balles de foin dans sa grange: «Je tenais mon natel dans une main pour écrire le nombre de balles lorsque j'ai voulu descendre sur une plateforme intermédiaire 1 m 50 plus bas, mais en sautant je me suis rendu compte que cela n'allait pas le faire. Tout se passe en une fraction de seconde, je me suis dit si tu tombes, tombe bien droit pour ne pas taper la tête. Je suis tombé sur les talons.»

Une plaque et 13 vis

Avec ses 100 kilos bien pesés, il a eu de la chance dans son malheur, ni les genoux, ni les hanches, ni la colonne vertébrale ne sont touchés. Ce sont les deux talons qui ont tout pris et se sont brisés: «On m'a opéré du pied droit le 15 janvier pour mettre une plaque et 13 vis. Le gauche n'a pas été opéré car les morceaux étaient plus petits et peu déplacés. Mais cela va dans le bon chemin. Aujourd'hui j'ai enlevé les fils et les cicactrices sont propres.»

Courir, ce n'est pas pour tout de suite

Selon les prévisions des médecins, il espère pouvoir se remettre debout dans le courant du mois de mars: «Je pourrais à nouveau reposer le pied, dans un premier temps dans une piscine, dans l'eau pour soulager. Ensuite, pour ma rééducation, il est prévu que je mette des bottes à décharge qui permettent de reporter le poids du corps sur les mollets et la jambe. Pour remarcher, je n'ai pas de souci, mais pour retrouver l'élan ou pour courir, ce n'est pas pour tout de suite.»

Une vie couché

Jacques Nicolet n'a fait que deux courts séjours de trois jours à l'hôpital. Il est chez lui, soit couché, soit dans une chaise roulante avec les jambes tendues, soit encore sur le canapé: «Cela va, je fais mes mails, je m'occupe de l'administratif». Il suit aussi la politique, notamment la recherche d'un nouveau président pour l'UDC Suisse: «J'ai été président de l'UDC Vaud et je sais comme ces postes sont délicats».

Werner Salzmann président de l'UDC?

Pour lui, le nouveau chef devra être rassembleur, en même temps un peu autoritaire et aussi en phase avec la base la plus large possible: «Personnellement, je verrais bien Werner Salzmann (UDC/BE). Je le connais, il est très bien et il passe bien chez les Romands». Cependant le conseiller aux Etats du canton de Berne n'a pas manifesté un grand intérêt pour la fonction. Il verrait alors l'agriculteur schwytzois Marcel Dettling (UDC/SZ), qui se tâte encore d'ici le 28 mars date de l'Assemblée des délégués à Bâle. D'ici là, le Vaudois espère bien avoir renoué avec la vie à la verticale.

Eric Felley