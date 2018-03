Savannah Oppliger, 21 ans, technicienne en mécanique: «Une femme m’a parlé de ce métier»



À la fin de son cycle d’orientation, Savannah Oppliger n’était pas tout à fait fixée sur la voie qu’elle souhaitait emprunter. «J’avais pensé à assistante en pharmacie. Un métier plutôt féminin donc. Mais j’ai rencontré quelqu’un, une femme, qui m’a parlé du métier de polymécanicien. Comme j’avais des amis qui exerçaient cette profession, et peut-être aussi parce que c’était une femme qui m’en parlait, j’ai eu envie d’essayer.»

Engagée comme apprentie chez Constellium, à Sierre, la jeune fille se retrouve seule en tant que polymécanicienne en première année avant d’être rejointe par une autre l’année suivante. «Il était difficile de s’intégrer au début, cela m’a demandé plus d’efforts. Mais ensuite ça s’est amélioré. Et aujourd’hui je me sens plus à ma place dans un milieu masculin plutôt qu’entourée de femmes. Cela me plaît bien plus.»

Un environnement viril que Savannah Oppliger a retrouvé au moment de s’orienter vers une deuxième phase de sa formation, une fois son apprentissage terminé. «J’avais envie d’aller plus loin, mais l’école d’ingénieurs ne m’attirait pas. Quand j’ai découvert la formation de technicienne en génie mécanique de Sainte-Croix (VD), cela correspondait à mes attentes car il y avait notamment beaucoup de 3D.» Si ses parents l’ont suivie à 100% dès l’annonce de son intérêt pour la polymécanique, sa profession éveille encore la curiosité quand elle rencontre de nouvelles personnes.

«Les gens sont surpris. Souvent, ils ont l’image de filles un peu masculines, un peu garçons manqués quand elles exercent des métiers d’homme. Mais, moi, j’aime garder ce côté féminin malgré mon emploi et mes loisirs plutôt masculins.» C’est que, à côté de ses études en génie mécanique, Savannah Oppliger pratique la musculation, le paintball et le tir à arme réelle.

Elle se verrait bien d’ailleurs lier cette dernière passion à sa formation actuelle en travaillant plus tard dans le domaine de l’armement. «Mais les places sont rares. Et le problème avec la 3D, c’est qu’il y en a peu en Suisse. Dans les années à venir, cela va se développer, mais, pour l’instant, je ne sais pas exactement où j’orienterai ma carrière une fois mon école terminée.» Une école où elle côtoie, dans sa branche… une seule autre femme. (Le Matin)