Aviez-vous connaissance de ce dossier avant l’arrestation du père de famille en juillet 2015?

Oui bien sûr, on m’en avait déjà parlé. Je suis en poste depuis février 2013. Nous nous occupons de quelque 6800 enfants par année au SPJ. Mais c’est vrai que l’on m’a davantage briefé quand la police a enfin pu obtenir des aveux en été 2015.

Au procès, les jeunes adultes de la fratrie ont affirmé que leurs parents leur avaient appris à mentir.

La police et les spécialistes de la brigade des mineurs n’arrivaient jamais à aller plus loin. Les enfants ont parlé à certains moments, puis ils se rétractaient, à chaque fois. Il nous manquait des éléments de preuves, un faisceau d’indices. Les parents étaient dans le mensonge et leur faisaient subir des pressions énormes. Les trente-quatre professionnels du SPJ et du réseau d’intervention (pédiatres, pédopsychiatres, enseignants, éducateurs en milieu ouvert et spécialisés, responsables des foyers…) ont eu des alertes. On a croisé nos données sans jamais pouvoir démontrer formellement ou pas suffisamment les actes odieux des parents.

Vous étiez bloqués.

Absolument. Nos rapports à la justice civile n’avaient pas assez de poids par rapport à des expertises psychiatriques et aux avocats des parents. Nous vivons dans une société de judiciarisation et du tout judiciaire qui n’aide pas toujours dans le principe de précaution que nous essayons de mettre en avant.

Cette affaire de mœurs est extrême, si l’on tient compte de la gravité des abus sexuels et des coups, de leur durée – 11 ans – et du nombre de victimes. Du jamais-vu en Suisse.

C’est énorme. Effarant, abject. Ce cas est heureusement exceptionnel et j’ose espérer qu’il le restera. Comment une situation pareille a pu se passer? Je parle de nous (ndlr: du SPJ), des autres intervenants, de la justice civile et de la justice pénale. Avec tous les filets de sécurité que nous mettons en place, c’est surprenant. Cela signifie que ça pourrait encore arriver. Il a manqué, à un moment, une clé qui aurait permis aux enfants de se confier. Nous allons travailler là-dessus avec nos partenaires.

Vous nous dites qu’à la demande du SPJ, les enfants ont été placés une trentaine de fois en foyers. Et sont toujours rentrés à la maison aux «bons soins» de leurs parents.

En 2007, une expertise confirme que l’encadrement du SPJ était adéquat. Nous avions demandé le placement de tous les enfants (ndlr: ils étaient 6 à l’époque). La justice de paix a recommandé une expertise des parents, qui a conclu à un retour des enfants auprès d’eux avec la mise en place d’un dispositif ambulatoire. Autrement dit, même avec cette expertise psy, tout n’a pas pu sortir. Les experts ne sont pas parvenus à percer cette bulle familiale impénétrable. Ils n’ont pas pu mesurer le côté pervers et malsain des parents.

Comment les enfants n’ont-ils jamais pu se confier hors du cercle familial?

La question c’est comment, dans leur construction d’enfant, ils ont pu se dire qu’il est impossible de se confier? Leur notion de peur est impressionnante. À ce point, ça paraît fou. Certains des enfants placés nous disent «merci» de les avoir extraits de leur famille. Ces huit enfants-là demandaient tous à rentrer! Ils aiment leurs parents. Nous n’avons pas réussi à leur permettre de parler, même en milieu protégé, éloignés de leur famille. Ils étaient dans un tel vase clos, enferrés dans une «normalité» intergénérationnelle (ndlr: 18 ans d’écart entre l’aînée et la cadette). Ils étaient «paramétrés»: tout ce qui se passait à la maison ne devait pas sortir.

Vous sentez-vous coupable?

Non. Je pense que le SPJ a fait son travail. C’est dur de le dire ainsi par rapport aux conséquences sur ces enfants. Ça ne me satisfait pas. En retraversant le dossier, je ne vois pas ce qu’on aurait pu faire de plus. Le SPJ et le réseau d’intervention regrettent de ne pas avoir pu les protéger avant.

Alors qui est responsable de cette catastrophe?

Encore une fois, je regrette que le système mis en place n’ait pas fonctionné. Le dispositif dans le canton est efficace. Il n’y a ni fautifs ni responsables, hormis les parents s’ils sont jugés coupables. Nous allons tout de même nous requestionner, nous et le système. Aujourd’hui, je n’ai pas la réponse.

Seriez-vous prêt à vous excuser de ces failles que vous admettez tout de même? À demander pardon à ces enfants sacrifiés?

Ce n’est pas à moi de demander pardon. C’est aux parents de le faire. Il y a un déni incroyable de la part du père qui se permet encore de dire que ce sont ses enfants qui mentent. Si leur culpabilité est avérée, ce sont eux les maltraitants, pas notre système. Je concède que face à l’imperméabilité de cette famille, le système a échoué.

Vous n’avez pas été auditionné par le procureur ou convié comme témoin au procès pénal de la semaine passée.

C’est juste, je n’ai jamais été entendu. Je suis surpris. Ça aurait permis de donner un autre éclairage hors des seuls dossiers que nous avons transmis et qui ne sont pas forcément complètement explicites et exhaustifs.

Que ressentez-vous face à ce constat d’échec?

Ça secoue. Le plus grave c’est ce qu’ils ont vécu. On n’en sort pas indemne. C’est ce qui me touche le plus.

(Le Matin)