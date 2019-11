Transformer en espace vert une avenue qui totalise jusqu'à 20 000 véhicules par jour? Le projet du parlementaire Oguzhan Can a été soutenu par ses pairs, à La Chaux-de-Fonds, ce qui contraint les autorités à analyser les impacts d'une zone piétonne sur la circulation et les commerces.

Une avenue bucolique, avec des canaux et des oiseaux, c'est un rêve jugé irréaliste par ceux qui défendent la voiture. Les lecteurs du «Matin» en ont débattu sur notre site, et aujourd'hui, l'élu socialiste leur répond.

Un Central Park à La Tchaux, prétention? Au prix du m2, on va dire que le Monsieur est ambitieux. (Alex Hiller)

Sans ambition, on n'obtient pas grand-chose... Au prix du m2? Je ne vois pas le rapport: le Pod n'est pas à vendre!

Le réseau de trolleybus a graduellement remplacé l'ancien tramway. Ils ont construit une horrible zone devant la gare. Cette ville est noire de pollution. (Raphaël Pouchon)

Ben non! La place de la gare piétonnisée, c'est une très bonne chose, saluée par des revues d'architecture. Je ne le dis pas parce qu'elle a été primée, mais elle est vraiment mieux qu'avant.

On pourrait imaginer la construction de deux routes, chacune à sens unique, tout le long de la ville. Un peu comme cette grand'rue actuelle mais avec un peu plus d'espace. (Joran Dagobin)

C'est impossible! Attention à ne pas reporter les problèmes ailleurs.

Le tourisme, ce n'est pas seulement les vignes, les lacs, les châteaux et les bâtiments anciens. Tellement de gens dénigrent cette ville avant même de l'avoir visitée. (Julien Nautaraud)

Je fais le pari que si on réalise ce projet innovant, les gens viendront! La référence à Central Park est évocatrice, mais mon inspiration vient des Jardins de la Turia de Valence (en Espagne), où j'ai séjourné ce printemps. Ce sont 9 kilomètres (ndlr: 1 130 mètres pour Le Pod) de verdure parcourus à bicyclette pour se rendre au travail. On y marche, court et flâne tranquillement.

C'est une ville de transit, terne, grise, avec beaucoup de problèmes de circulation l'hiver et vide le week-end. Il n'y a rien à La Chaux-de-Fonds! (Joe Zbinden)

Terne? Grise? Il est arrivé un mauvais jour... L'hiver est ensoleillé quand la plaine est couverte de brouillard. Dans une ville industrielle, il faut pousser les portes et regarder derrière les façades, comme dans l'Ancien manège. La Chaux-de-Fonds se laisse découvrir: on n'est pas à Paris! La vie culturelle chaux-de-fonnière est foisonnante! Elle n'est peut-être pas valorisée à sa juste valeur, mais elle est bien présente: 6 000 personnes ont fréquenté le week-end dernier la Biennale du patrimoine horloger. Les suisses alémaniques aiment La Tchaux. Et chaque chaux-de-fonnier est fier de sa ville, où on se dit bonjour. L'architecte Le Corbusier (1887-1965) était natif de La Chaux-de-Fonds, mais aussi le coureur et constructeur automobile Louis Chevrolet (1878-1941), tout comme l'écrivain Blaise Cendrars (887-1961). Quant aux problèmes de circulation, ils seront précisément intégrés à la réflexion: il ne s'agit pas d'arboriser une artère sans réfléchir à un vaste plan d'aménagement.

Il faudrait prévoir un tunnel sous le Pod, afin que ces horribles automobilistes pollueurs (comme moi) ne gênent plus ni les cyclistes, ni les piétons... (Aurelius Scialdone)

Il y en a vraiment qui veulent pouvoir entrer dans les magasins avec leur voiture... Cette personne n'a rien compris à mes intentions! Voilà un pseudo-projet secondaire dont le but est de décrédibiliser le projet initial. La question posée est celle de se déplacer différemment et de permettre à la Ville de rayonner.

