«Non, personne ne tuera mes chèvres!» affirmait André Chariatte (58 ans) dans «Le Matin» du 9 février 2017. Las, l’éleveur jurassien, alors en pleine reconversion, s’était résolu à mener 230 chèvres et cabris contaminés à l’abattoir, bien que leur importation se soit déroulée en toute légalité. Un an plus tard, l’agriculteur bio ne s’en remet pas. «Je regrette mes chèvres sacrifiées: cet abattage m’a causé un immense préjudice.»

Le troupeau abattu contenait un virus admis dans certains pays européens, mais pas chez nous: l’arthrite encéphalite caprine (CAE), éradiquée en Suisse grâce à un programme de lutte lancé en 1984. «J’ai perdu le droit de produire, alors que le lait et la viande restaient consommables», fulmine l’éleveur de Courrendlin.

Pour un chevrier attaché à ses bêtes, la perte était, et reste, affective. «Il ne se passe pas une semaine sans que j’y pense», avoue-t-il. L’abandon du projet a aussi prétérité son fils mécanicien, formé pour rejoindre l’exploitation.

L’homme a certes été indemnisé avec la caisse des épizooties, ce qui a facilité la formation d’un troupeau de chèvres fribourgeoises et valaisannes; des brunes pour des blanches: il en possède désormais 90, dont trois mâles, et des cabris naissent. Mais le problème, en 2018, c’est que le leader de l’industrie laitière, Emmi, peine à écouler le lait de chèvre. «Emmi achètera en 2018 le volume de 2017 diminué de 16%», rapporte André Chariatte. Or, en 2017, ce dernier n’a guère produit de lait puisque après avoir abattu tout son troupeau belge, sa production est tombée à zéro pendant plusieurs mois.

Que fera-t-il avec l’excédent lorsque sa centaine de chèvres aura mis bas et produira 3 l de lait par bête et par jour? «Si je ne trouve pas une seconde filière, j’investirai dans la construction d’une fromagerie», indique André Chariatte. C’est une véritable course contre la montre qui est lancée. «Mes chèvres sont portantes ou allaitantes. Mais bientôt, mon exploitation produira annuellement 150 000 l, dont 20 000 seulement seront repris par Emmi.» Une filière de proximité se dessine, avec l’implantation d’un magasin Denner à Courrendlin. Mais rien n’est définitif.

Importation réglementaire

Son affiliation au syndicat caprin n’est pas acquise non plus, mais André Chariatte n’a pas que sa bonne foi à faire valoir. «L’importation s’est déroulée dans les règles», avait attesté le vétérinaire officiel au sujet des chèvres belges, importées le 26 décembre 2016. «Si j’ai abattu mes chèvres, c’était pour éviter une contagion, bien que ma ferme soit entourée de forêt», rapporte le chevrier de Courrendlin. (Le Matin)