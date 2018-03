Céline Elmiger, 46 ans, manager voitures d’occasion chez AMAG, Morgins (VS): «Je suis souvent la seule femme dans les réunions de travail»



Il y a vingt-deux ans, fraîchement divorcée et maman d’une petite fille, Céline Elmiger, travaillant dans l’optique, cherche un emploi suffisamment bien payé pour pouvoir s’assumer financièrement toute seule. «À l’époque, il y avait deux choix: vendre des assurances ou des voitures. J’ai choisi cette seconde voie.» Non sans quelques difficultés au début. Avec notamment un premier garage qui lui répond «qu’il n’engage pas de femmes» et un domaine dans lequel elle doit tout apprendre. Et tout d’abord à passer par-dessus les préjugés des clients.

«Régulièrement, les hommes demandaient à voir quelqu’un de compétent. Ils me posaient aussi souvent des questions qu’ils ne poseraient pas à un vendeur, juste pour me tester. Et cela même s’ils ne connaissaient pas eux-mêmes la réponse. Avec les clientes, c’était plus facile, elles étaient rassurées de parler à une femme. Souvent, elles sont prises de haut par les hommes dans les garages.»

Après douze ans de vente, suite à la fermeture du garage qui l’emploie, Céline Elmiger devient technicienne en lubrifiant chez Motorex. Elle voyage entre les cantons de Vaud et de Genève pour diagnostiquer les problèmes de moteur. Avec des interlocuteurs pas toujours ravis de voir une jeune femme venir régler leurs soucis de mécanique. «Un jour, un garagiste m’a dit que, si j’avais réussi à sortir de ma cuisine, c’est que ma laisse était trop longue. Je l’ai salué et j’ai tourné les talons. Pas question que je tolère ce genre de remarques.»

Un caractère bien trempé que la professionnelle assume pleinement. «J’aime quand les choses sont claires, carrées. Et, en tant que femme, je sais que je ne dois ouvrir la porte à aucune ambiguïté.» Après huit ans chez Motorex, elle revient à ses premières amours: le secteur de la vente. Elle devient manager des voitures d’occasion chez AMAG pour la Suisse romande et les filiales de Bienne et de Münchenbuchsee (BE). «J’étudie le marché suisse, j’établis des fourchettes de prix pour les véhicules pour conseiller nos agences et j’achète aussi des voitures.»

Seule femme dans les réunions de travail, Céline Elmiger avoue apprécier ce statut. Même si, reconnaît-elle, il faut aimer se frotter à des caractères parfois un peu difficiles et apprendre de temps à temps à ménager la sensibilité et l’ego de ces messieurs. «Je dois être un peu maso, mais j’adore ça (rires). Je me sens vraiment bien dans cette entreprise, je m’identifie à sa philosophie et le fait qu’ils m’aient fait confiance participe évidemment à ce sentiment.» Sans aucun regret de ne pas avoir suivi la voie des assurances, Céline Elmiger commence toutes ses journées avec le sourire. «Et je sais que c’est une chance!» (Le Matin)