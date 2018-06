LE TEMPS «Le temps me donne de l’espoir. Quand le matin vous pouvez vous réveiller en vous sentant mieux que la veille, vous vous dites «waouh!» Quel plaisir d’admirer les Dents-du-Midi! Et quand en plus on peut se dire qu’on va mieux qu’hier et moins bien que demain, on retourne à la fenêtre…» LA RELIGION «Toutes les religions disent que Dieu est amour. Ce qui m’intéresse, c’est l’amour. Quand j’ai demandé dans un train au plus grand designer horloger, Gérald Genta, si je pouvais assembler du bleu et du vert, il a eu cette réponse: «Dieu seul a la réponse», en désignant le lac et la forêt. Il me démontrait que si le Créateur l’avait voulu ainsi, la nature devait nous inspirer.» LE SPORT «J’ai fait 29'000 mètres de dénivelé à peaux de phoque en 52 sorties, du 1er janvier au 31 mars, pour préparer la Patrouille des Glaciers. Le sport, c’est la discipline, le sacrifice et l’endurance, trois conditions de la réussite. Il s’agit de surmonter ses défaites pour aller plus haut.»

Star des horlogers, impliqué chez TAG Heuer et Zenith après avoir redressé Blancpain, dynamisé Omega et hissé Hublot au Mondial, Jean-Claude Biver est un entrepreneur qui sait communiquer. Sa fortune est faite, sauf que l’argent n’achète ni l’amour ni la santé, comme il le dit lui-même.

Habitué à un train d’enfer dès son réveil à 3 heures du matin, le choc survient sans prévenir: une polymyalgie rheumatica, qualifiée plus simplement d’arthrite musculaire plutôt qu’articulaire. Le double choc, même, avec une hernie discale des lombaires 4 et 5 qui lui vaut deux opérations.

Tenu éloigné de ses troupes chez Hublot, TAG Heuer et Zenith, Jean-Claude Biver reste à la manette, constamment connecté. Un jour, il s’émeut de l’élan d’un garçon pour un veau («Le Matin» de mardi). Il lui paraît alors utile et nécessaire de «partager» et de «transmettre» à un «certain moment» de sa vie. Un «certain moment» dont il accepte de parler chez lui, sans fausse pudeur, mais avec un art de la formule qui claque.

Avec la maladie, prenez-vous conscience de votre corps?

Je prends conscience de mon privilège: si tous les malades étaient comme moi, les hôpitaux seraient vides! Ce ne sont pas trois bobos qui me donnent le droit de me plaindre. Je dois relativiser. Mon ami le Dr Luc Moudon me le disait quand nous étions aux études: note sur la page de gauche tous tes problèmes et sur la page de droite, tous ceux que tu n’as pas.

Et?

La page de droite n’y suffirait pas! On a alors deux poids, deux mesures qui nous empêchent de devenir égocentriques, de ne parler que de notre maladie.

Mais ce corps qui…

Stop! Je réponds à votre première question: je me sens privilégié. Je n’ai finalement rien qui ne soit incurable.

On se console du malheur des autres?

Tout le contraire: on se console du malheur auquel on échappe.

Reprenons: ce corps qui…

Je vous réponds! Jusqu’à aujourd’hui, j’ai considéré mon corps comme un moyen de locomotion pour l’esprit. La tête a besoin d’un véhicule composé de deux bras, deux jambes et une colonne vertébrale. À 3 heures du matin, ma tête dit à mon corps: «Debout!» Le corps obéissant descend les escaliers pour faire un café.

La suite?

La tête dit au corps: «Va au bureau et assieds-toi devant l’ordinateur pour consulter les e-mails. Le corps est un outil qui fait ce qu’on lui demande sans rechigner.

Un corps que vous avez négligé?

Après 700 000 km, mon corps m’a dit pour la première fois de ma vie: «Eh, chef, j’ai besoin d’un changement de bielle! Sans une vidange, je n’arriverai pas à un million de km.» Je l’ai écrit à un copain pasteur: je ne suis pas malade, je n’ai rien. Mais je reconnais avoir eu mal comme jamais dans ma vie, moi qui ignorais ce qu’était la douleur.

Des regrets?

Non! Si on me disait sur mon lit de mort: «Veux-tu une deuxième vie?» je répondrais non. Avec cet argument: ma première vie était tellement bien, tellement remplie que je ne peux pas avoir en avoir une deuxième meilleure. J’ajouterais: «Si vous voulez me donner une autre vie, alors redonnez-moi s’il vous plaît la même à 100%! Mes doutes, mes déceptions, mes trahisons, mes malheurs, mes défaites, mes échecs, mes chagrins: tout a contribué au déroulement de ma vie. Chaque succès est positif, mais chaque échec aussi!

Avez-vous bu trop de Château d’Yquem ou pas assez?

J’ai indiqué dans mon testament qui boira ma meilleure bouteille à mon enterrement. Moi, j’ai profité de la vie au maximum à des moments opportuns. Il faut savoir se maîtriser. Si je dois disputer un match de foot, je ne boirai pas la veille, ce qui n’empêche pas une cuite après.

Vous regardez la Coupe du monde à la TV?

Oui! Je ne peux pas prendre l’avion pour la Russie pendant mes huit semaines de convalescence.

Et la visite du pape?

À la TV? Non! Pour une fois, je préfère aujourd’hui regarder le Mondial plutôt que le pape. François, on peut le voir tous les dimanches à son balcon, tandis que la Coupe du monde…

Et de voir marqué sur les panneaux des arbitres assistants Hublot, Hublot, Hublot…

In-croy-able! On a même fait la montre connectée des arbitres. Mon intuition en 2006 était que le foot est un vecteur adapté à la promotion du luxe, qui s’appuyait jusque-là sur le polo, la voile, le golf ou l’équitation. Je pensais qu’en conséquence, ma voix résonnerait plus fort dans le football, le basket ou la boxe que dans le tennis.

Épicurien vous êtes, avec une dose de pragmatisme?

Il faut savoir moduler le temps de la détente et celui du travail. La vie n’est pas uniforme. Faites la fête, mais à mon fils de 18 ans, je déconseille de la faire juste avant de passer la matu.

Mesuré, vous qui vivez à 100 à l’heure?

J’ai toujours travaillé à fond en voulant arriver premier, c’est vrai. Si les maux que je subis sont le prix à payer, je le paie deux fois! Seriez-vous prêt à acheter ma vie à ce prix? Vous répondrez oui, ce qui me place parmi les nantis! Je peux le rester avec du partage. Ce que vous recevez, vous devez le redonner.

Votre retour aux affaires est prévu pour quand?

Je n’ai rien quitté, moi qui rédige cent e-mails par jour en écrivant, «analysez-moi ça», ou «attention à cette bonne idée». Je reçois du monde et tous les jours, mon courrier m’est livré.

Mais la rentrée, physiquement?

Mon premier déplacement est prévu le 28 juin, à Saignelégier (JU), pour le pique-nique de TAG Heuer. Chaque employé recevra 200 grammes de mon fromage d’alpage.

Mais vous ne pouvez pas les lâcher un peu, vos employés, si vous êtes en arrêt?

L’être humain a horreur du vide, qui constitue avec l’incertitude le cancer du travail. Deux notions invisibles, mais que le personnel perçoit. Il est où mon patron? Est-il malade? Je me dois d’être présent indirectement pour combler le vide et gommer l’incertitude.

Un trait de caractère qui vous est propre?

Comme chaque patron devrait avoir, je dispose d’une garde rapprochée qui me conseille et qui peut aussi me remplacer. Mais cela n’empêche pas qu’un coup de fil, ça rassure et ça donne confiance.

La retraite, vous y pensez?

Non, je veux rester connecté au futur!

À la jeunesse?

Elle va changer le monde! Mon fils de 18 ans me disait l’autre jour, «Tu sais papa, les banques telles qu’elles existent aujourd’hui vont disparaître.» Je n’y avais jamais pensé, mais il a raison. Les banques devront se réinventer. Sans nouveau modèle, elles seront probablement remplacées par le financement participatif.

Le savez-vous: il y a une vie hors du travail!

Pas pour moi! Si vous n’apprenez plus, vous vieillissez. La jeunesse est curieuse, elle apprend, même sans le faire exprès. Je veux donc rester connecté à cette jeunesse et au futur plutôt que d’aller à la bibliothèque pour consulter un ouvrage sur l’Empire romain…

Étudier l’Empire romain, n’est-ce pas aussi de la curiosité?

Curieux, je veux l’être pour connaître le futur. L’avenir me passionne plus que l’histoire. Répéter le passé, c’est valable et valeureux – bravo pour ceux qui le font –, mais ça n’a jamais été ma passion. (Le Matin)