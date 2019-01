«McJesus», une sculpture représentant Ronald McDonald crucifié à la place du Christ, est actuellement exposée au musée d'art de Haïfa en Israël. On la doit à l'artiste finlandais Jani Leinonen, qui dénonce dans cet oeuvre le consumérisme contemporain. Un groupe de chrétiens de Terre Sainte dénonce, lui, son côté blasphématoire et exige qu'elle soit retirée. L'artiste lui-même est fâché, car il avait demandé en septembre qu'on retire son oeuvre pour dénoncer «les violations des droits humains commises en Israël». Ce que n'a pas fait la galerie propriétaire de «McJesus». Quant à Jésus lui-même, il aurait dit, comme sur la croix: «Père, dénonce-les car ils ne savent plus ce qu'ils dénoncent.»

Roger a déconné?

Dès novembre, apprend-on, Pro Juventute aura une nouvelle présidente: Barbara Schmid-Federer. Mirka est au courant que son homme s’est marié avec une autre?...

Chère Mobilière

Un train a percuté une voiture lundi soir à Wetzikon (ZH). Il n’y a pas de blessés.

Reste que le cliché du sinistre est clair: c'est le train qui n'a pas respecté la priorité de droite.

On planche sur les oreilles

Photo: empa

Le laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (dit aussi empa, c'est plus court) a réussi à fabriquer grâce à des imprimantes 3D des oreilles en cellulose de bois. L'objectif est de mélanger ce matériau à des cellules humaines pour parvenir à créer des implants afin de palier les effets des maladies du cartilage. Si on a une oreille en cellulose de bois, n'y a-t-il pas un risque d'être dur de la feuille? Par contre, voilà une bonne façon de s'offrir un pavillon en bois pour pas cher.

Mitage, slogans mythiques

Les partisans de l'initiative contre le mitage proposent deux autocollants de campagne avec des slogans chocs. Le premier on l'a souvent vu. Mais le second, peu. A défaut d'en ch..., il n'en casse pas.

Une lune cotonneuse

Pour la première fois, quelque chose a poussé sur la Lune. Les Chinois sont parvenus, après avoir posé un appareil sur la face cachée de notre satellite, à faire germer des graines de coton. Comme ça, on sait déjà qui seront les premiers colons sur la Lune: des esclaves chargés de le récolter.

Kenya? Connais pas!

Comme tout le monde, la RTBF (radio télévision belge) a fait état sur son site des attaques dans un hôtel du centre de Nairobi. Mais pas comme tout le monde, elle a décidé d'illustrer le sujet avec la photo ci-dessous! «Le Kenya, tu sais où c'est?» «Ben ouais, en Afrique, il y a de la brousse, des vaches et des Africains».« OK, je prends cette photo prétexte alors.»

Capture d'écran RTBF

Ils réussissent leur Oural

Beaucoup de bruit pour rien, donc en fin de compte. Selon le procureur Cottier, après avoir entendu Pascal Broulis et Géraldine Savary, il n'y a dans leurs voyages en Russie «aucun signe d'avantage indu» (ce qui n'a rien à voir avec l'Inde non plus). Conclusion:

