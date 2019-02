Ce n'est pas la première fois que le député jurassien Alain Schweingruber (PLR) pointe du doigt la Loi sur les jours fériés officiels et le repos dominical. Cette fois, ce n'est pas en posant au gouvernement une question restée sans réponse, mais en déposant une motion qui invite le Parlement à voter en faveur d'une révision totale de cette loi.

L'ordonnance du 26 octobre 1978 est un copié-collé de l'ancien droit bernois, révisé depuis lors dans l'ancien canton, comme l'a relevé «Le Quotidien Jurassien».

«Ca sent l'Église»

«Cette loi transpire le catholicisme. Ca sent l'église à pein nez!», estime Alain Schweingruber. À son article 2, l'ordonnance définit les jours de grandes fêtes: Vendredi Saint, Pâques, l'Ascension, la Pentecôte, la Fête-Dieu, l'Assomption, le Jeûne fédéral, la Toussaint et Noël.

Là où Alain Schweingruber s'étrangle, c'est à l'article 4, lequel interdit «absolument» ces jour-là les fêtes de tir et de gymnastique, les productions musicales publiques et les cortèges non religieux. Des dérogations sont envisageables pour les carillons, le chant et la musique «sérieuse».

En nature

Là où la loi ne transige «absolument» pas jusqu'à 11 heures, messe oblige, c'est pour les jeux publics où l'enjeu est l'argent ou «des choses en nature». Cerise sur le gâteau des interdits: les jeux de quilles, que l'avocat Alain Schweingruber aime pratiquer.

Ce que le député de Boécourt ignorait jusqu'à cette semaine, c'est que les dernières pistes de quilles du Jura ont été détruites ont Restaurant du Raisin à Courroux (JU). Il n'y a pas si longtemps, on jouait encore aux quilles à Delémont, au restaurant Central mais aussi au Mexique, en plein air, avec des quilles de bois replacées manuellement.

Des röstis

C'était une époque résumée d'une rime par Alain Schweingruber, quilleur occasionnel: «On joue aux quilles, on mange des röstis». Mais à ses yeux, la disparition de ce jeu ne fait que renforcer le caractère obsolète de la loi jurassienne.

«Les quilles n'intéressent que les aînés», constate le restaurateur Nicolas Rondez, patron du Raison à Courroux. La transformation du local de quilles bat son plein, après la découverte de vestiges romains sous les anciennes pistes.

Une brasserie

«Une brasserie sera installée dans ce local», indique le patron du Raisin, en disposant des bouteilles en losange sur le sol enneigé, tandis que l'avocat Alain Schweingruber feint de les faire tomber avec la loi.

«Imaginez une Gay Pride à l'heure de la messe... Les mœurs évoluent et une révision de la loi s'impose!», conclut Me Alain Schweingruber, en quittant le Raisin avec sous le bras son recueil de lois. (Le Matin)