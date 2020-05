Mandatée par la famille de la jeune femme, la police cantonale fribourgeoise lance un avis de recherche concernant Talya C., qui a disparu de son domicile à Fribourg le mercredi 27 mai, à 22 heures environ.

Née en 2003, la jeune femme mesure 160 cm, de corpulence normale, cheveux bruns mi-longs (coiffés souvent en chignon) et yeux bruns. Elle porte un jeans noir avec des trous aux genoux et un sac à dos rouge. Elle s'exprime en français et aurait pu se rendre dans la région de Lausanne.

Tout renseignement concernant cette disparition peut être communiqué à la police cantonale fribourgeoise au 026 304 17 17 ou au poste de police le plus proche.

lematin.ch/Communiqué