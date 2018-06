Un des trois jeunes tigres de Sibérie du zoo Walter à Gossau (SG) a dû être euthanasié. Il était tellement affaibli par une malformation à la naissance que sa mère Julinka ne prenait plus assez soin de lui.

La décision a été très difficile à prendre, a indiqué la directrice et vétérinaire du zoo Karin Federer, citée dans un communiqué publié mercredi par le zoo Walter. Le jeune tigre ne recevait plus assez de lait de sa mère ces derniers jours. Il était affaibli et il était évident qu'il ne survivrait pas.

Le personnel du zoo et les visiteurs ont vite remarqué que le jeune tigre ne se développait comme les deux autres. Il tombait souvent, il ne pouvait pas grimper et remuait constamment la tête. La vétérinaire suppose que l'animal souffrait d'une malformation du cervelet.

Toujours dans la grotte

La mère Julinka s'occupait de ses deux autres petits, leur montrait leur enclos et leur apprenait à grimper. Le troisième petit ne quittait jamais la petite grotte dans laquelle il était né et appelait sa mère sans arrêt.

La mère a fini par ne plus réagir aux cris du petit et ne s'occupait plus de lui parfois pendant une journée. Dans la nature, elle l'aurait abandonné, car il n'avait aucune chance de survivre, a indiqué Karin Federer. Les trois jeunes tigres sont nés le 24 avril.

Il ne reste que 450 à 500 tigres de Sibérie dans la nature. Cette espèce en danger d'extinction vit essentiellement en Sibérie orientale. Elle a presque entièrement disparu de Corée et du nord de la Chine. Le zoo Walter participe au programme européen de préservation de cette espèce. (ats/nxp)