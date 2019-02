Joël Dicker a été l’écrivain francophone le plus lu en France l’an dernier, selon un palmarès dévoilé ce mercredi. Grâce à «La Disparition de Stephanie Mailer, qui a disparu». Dans le même classement on trouve François Hollande, à la 18e place. L’écart entre l’auteur de «La vraie vérité sur l’affaire Harry Quebert» ou le «Livre des Baltimore de Baltimore» et l’ancien président français est injuste. Car si les bouquins du premier sont un peu plus prenants que ceux du second, ce dernier écrit quand même vachement mieux. Son livre s’intitule d’ailleurs «Les Leçons du pouvoir». Pas «Les leçons du pouvoir après avoir été au pouvoir et en avoir tiré des enseignements».

Renaud Michiels

Bouh, les cornes!

Le président du Conseil européen Donald Tusk en veut visiblement beaucoup aux initiateurs du Brexit. Il a déclaré se demander à quoi devait ressembler la place en enfer qui attendait «ceux qui ont fait la promotion du Brexit sans même l'ébauche d'un plan pour le réaliser en toute sécurité». Non, sa langue n'a pas fourché, il a bien voulu dire ça. Diable, faudra pas le laisser trop s'approcher des sécessionnistes britanniques, il est capable de leur bouter le feu.

Michel Pralong

Le nouveau «Star Wars»

Comme tous les mercredis, notre rubrique cinéma révèle quelques nouveautés. Ici un quatrième épisode dérivé de «Star Wars», qui commence par: «Il y a bien longtemps, dans une galaxie très lointaine, Palpatine, Obi-Wan Kenobi et Dark Vador se réunissent sur la planète Mustafar. Tandis qu'ils préparent une nouvelle Guerre des clones pour détruire l'Ordre Jedi, Anakin Skywalker réussit à concentrer le côté obscur de la force dans un crucifix magique».

Eric Felley

Cour de récréation

En 2000, le socialiste Manuel Tornare réforme les Promotions: cela devient la Fête des Écoles. Hier, le Conseil municipal de la Ville de Genève a fait machine arrière et réinstauré les Promotions. Au grand dam de la gauche qui estime que fêter la réussite des uns stigmatise l'échec des autres. Face à l'argument historique de cet héritage de Calvin, le socialiste Pascal Holenweg a alors, par provocation, demandé que l'on revienne à la tradition initiale, où seul les enfants protestants étaient conviés à la fête. C'était de l'humour. Bref, ça s'est chamaillé dur. Mais promotions, cela peut aussi être synonyme de prix baissé. Souhaitons que Promos ne rime pas avec fête au rabais.

Michel Pralong

Le complot dans le complot

Franceinfo révèle ce mercredi les résultats d'une enquête en France sur le profil des personnes qui adhèrent aux théories du complot. Sur la dizaine de théories soumises par l'enquête, 21% des sondés se sont montrés très réceptifs, 52% y sont totalement hermétiques. Le portrait type du complotiste est «une personne jeune, peu diplômée, avec un niveau de vie modeste et qui vote Marine Le Pen». Alors que tout le monde sait que Marine Le Pen n'existe pas, que c'est un clone de Brigitte Bardot.

Eric Felley

Un internaute a testé...

...la salle d'attente de la nouvelle gare ferroviaire souterraine du Châble-Verbier en Valais, qui a coûté 27 millions de francs.

Eric Felley

A vos combinés!

Selon la Fondation alémanique des consommateurs, plus de 18 millions d'appels téléphoniques publicitaires indésirables sont passés en Suisse chaque mois. Si vous voulez en savoir plus appelez la Fondation alémanique des consommateurs.

Renaud Michiels

Mauro le mur

Le conseiller d'État genevois Mauro Poggia compare donc Uber à une invasion barbare et est prêt à se dresser face à la méga entreprise pour qu'elle respecte la paix sociale suisse. C'est courageux, mais on lui conseille d'éviter, même s'il se retrouve paumé au milieu de nulle part, de faire appel à un Uber dans ces prochaines semaines. Car pour ces chauffeurs:

Michel Pralong

(Le Matin)