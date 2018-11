«Il est mort.» Voilà le message que publie chaque jour sans exception la page Facebook «État de santé quotidien de Johnny Hallyday». Dur. Et pourtant plus de 3700 personnes aiment ça. Il faut être sadique pour avoir envie de découvrir la triste réalité quotidiennement sur son fil d’actualité. Dans le même genre, il y a aussi le bulletin de Bernadette Chirac: «Elle est vivante.» Rassurant mais pour 648 abonnés seulement. On veut bien être sadique mais il y a des limites!

Laurent Flückiger

Maudet face à un horrible dilemme

Si Pierre Maudet démissionnait aujourd’hui, il aurait droit à une indemnité de départ de 437 802 francs, selon les données de la RTS. S’il tient jusqu’au 29 juin 2019 le conseiller d’État genevois dans la tourmente entrera dans sa huitième année au pouvoir et il aura alors droit à une rente à vie de 89 161 francs par an. 7430 francs par mois. Coquet... Mais ne jetons pas la pierre à Pierre, ce n’est pas lui qui a concocté la sympathique «Loi concernant le traitement et la retraite des conseillers d’État et du chancelier d’État». Reste qu’on est clairement face à un cas de plagiat. La rente ou le pactole: cette loi a honteusement copié le Rento.

Renaud Michiels

Le Brexit a boosté les antidépresseurs

C'est un effet peu connu du Brexit. Selon des chercheurs de Harvard (Etats-Unis) et du King's college de Londres le nombre de prescriptions d'antidépresseurs est en nette hausse en Grande-Bretagne depuis juin 2016, date du référendum antieuropéen. Les prescriptions d'antidépresseurs ont augmenté 13,4% plus vite que d'autres médicaments... Sotiris Vandoros, professeur d'économie à King's college, explique: «Les personnes qui craignaient le Brexit ont vu leur inquiétude se transformer en anxiété lorsque le pays a voté oui.» Alors que les autres, ceux qui étaient favorables, semblent continuer à boire comme avant! En Suisse on ne fait pas ce genre d'étude sur le résultat des votations et la consommation d'antidépresseurs. En votant quatre fois par année, on serait tous au lithium depuis des lustres.

Eric Felley

Muet comme une tombe qui parle

Le maire de Bordeaux, Alain Juppé, a annoncé que des scientifiques vont lancer des recherches pour savoir si un cercueil découvert dans les sous-sols du Musée d'Aquitaine pourrait être celui du philosophe Michel de Montaigne, décédé en 1592. Mais qu'est-ce qui a bien pu leur mettre la puce à l'oreille? Peut-être le fait que: 1) On sait que le dernier domicile connu de ses restes est le bâtiment qui aujourd'hui est... le Musée d'Aquitaine. 2) Que le cercueil découvert dans un caveau muré porte, selon une micro-caméra passée par un petit trou, une plaque en cuivre sur laquelle est inscrit: Michel de Montaigne. Ne serait-ce pas là un indice? Et si vraiment ce n'était pas lui, on sait qu'avec Montaigne, on a toujours droit à plusieurs essais.

Michel Pralong

Leuthard aime payer

Doris Leuthard, lors de la journée du journalisme à Winterthour: «Je supprimerais immédiatement les journaux gratuits». Si quoi? Si elle avait une baguette magique? Elle ne préférerait pas stopper le massacre au Yémen? Non, priorité: suppression des journaux gratuits… Bon, c’est elle qui voit. En ce qui nous concerne elle peut consulter nos articles scandaleusement gratuits sur lematin.ch. Mais ensuite personne ne lui interdit d’aller glisser une pièce dans une caissette (vide) du «Matin»…

Renaud Michiels

A Genève, c'est pas joli joli

Chaud devant! A en croire ce tweet de la «Tribune de Genève», le réchauffement a visiblement altéré notre vue. Ou alors, il a transformé Genève en un code-barres géant. Y a pas photo: de toute façon, c'est horrible!

Comment le réchauffement climatique change Genève https://t.co/nwwynXeSRC — Tribune de Genève (@tdgch) 23 novembre 2018

Michel Pralong

Bonus

Aujourd’hui, en cadeau, un lien vers un site inaccessible (ne cliquez pas, on vous dit que ça ne marche pas). Voici le lien.

Renaud Michiels

Trous de Bâle

On dit qu'enseignant, c'est une vocation. Faut être mordu, quoi! Les profs de Bâle le sont vraiment, selon un rapport. Par des petits qui leur plantent leurs dents, parce qu'ils verraient trop de films et de jeux violents. De vrais petits zombies. A moins qu'ils croient s'abreuver ainsi à des puits de science sans se fatiguer:

Michel Pralong

(Le Matin)