Comment sensibiliser les enfants aux merveilles de notre planète? Le WWF Fribourg tient un élément de réponse: «Lorsqu’une personne est fascinée par la beauté de la nature, souligne Nicole Camponovo, secrétaire régionale et responsable de la section fribourgeoise de la fondation engagée dans la protection de la vie sauvage, elle peut s’engager pour la défendre.»

Dans ce contexte, le Panda Club a été mis sur pied et propose toute l’année des sorties, en général le samedi, où le jeu côtoie l’observation de la nature. Un exemple, le 9 novembre rendez-vous est pris dans la Forêt de Moncor à Villars-sur-Glâne(FR). «Tout en préparant une bonne soupe de légumes de saison sur le feu, en forêt, nous vous raconterons des contes fantastiques», peut–on lire sur le site www.wwf-fr.ch.

Citons encore entre autres activités à venir, la découverte de la forêt en hiver qui va se dérouler le 18 janvier dans la Forêt cantonal de Belfaux et est ouverte aux aventuriers de six à douze ans. Frileux s’abstenir, mais les courageux seront initiés à l’observation des animaux que la chute de la température n’a pas fait fuir. Des rencontres palpitantes ne sont pas exclues du programme.

L’été passé, le Panda Club proposait le Pandaéré, soit une semaine complète ouverte aux explorateurs de huit à douze ans. Le thème abordé: les «petites et grosses bêtes». Ainsi au mois d’août, les jeunes participants ont pu découvrir les animaux sauvages de la région. «Ces semaines d’activité se déroulent en général pendant cinq jours de 8h à 17h30, précise la responsable régionale. Elles ont lieu pendant les vacances d’été.»

La LoRo soutient le Panda Club

Chaque activité est encadrée par deux moniteurs majeurs au minimum. Ces accompagnants sont formés par le WWF et viennent de divers horizons. Grâce à cette richesse, le Panda Club peut proposer des sorties diversifiées et enrichissantes, en toute sécurité. Les sorties sont ouvertes à tous les enfants intéressés, membres ou non du WWF. Mais il est indispensable de s’inscrire à l’avance sur le site //events.wwf.ch. «C’est la Loterie Romande qui nous permet de mettre sur pied les sorties du Panda Club, c’est dire l’importance de son aide, ajoute Nicole Camponovo. De plus, nous allons fêter nos 40 ans d’existence grâce aussi au soutien de la Loro».



Victor Fingal