Parieurs à vos marques. C’est notamment la reprise de la Champions League et de l’Europa League. Et vous l’avez certainement déjà remarqué, les paris sportifs de la Loterie Romande ont été rendus plus attractifs grâce à l’augmentation sensible des cotes. De quoi vous réjouir dans la perspective des grands rendez-vous à venir: Championnat du Monde de Hockey l’an prochain à Lausanne et Zurich, sans oublier l’Euro de foot et les JO de Tokyo en juillet.

Déjà de nombreux sites de paris étrangers ont cessé d’eux-mêmes leurs activités en Suisse. La raison: l’entrée en vigueur, au début de l’année, de la nouvelle loi sur les jeux d’argent qui les rend illégaux. «Même si ces sites existent toujours, souligne Alain Zwahlen, le gérant du Kiosque du Théâtre à Lausanne, ils doivent s’attendre à ne plus pouvoir couvrir le territoire suisse, piégés par la géolocalisation.»

Quant à l’engouement pour les paris sportifs, il est croissant. «La diversité de paris que JOUEZSPORT propose permet de toucher un large public et d’attirer différents profils de joueurs. » a commenté Jean-Luc Moner-Banet, directeur général de la LoRo. Pas besoin d’être un spécialiste du sport pour jouer et tenter sa chance. Sur la plateforme de jeu de la Loterie Romande, un tutoriel vous indique comment procéder pour placer des paris online et, dans les points de vente le Top20 des principaux matchs est affiché avec leurs cotes. Très appréciée par les joueurs, une application permet également de simplifier la préparation des paris et de consulter les programmes et les résultats des paris sportifs en tout temps.

Le foot le plus prisé des parieurs

Reste la musique d’avenir. «Pour répondre aux attentes des joueurs, a encore ajouté Jean-Luc Moner-Banet, la LoRo offrira dès l’an prochain des paris «Live Betting», ou la possibilité de parier encore au cours d’une rencontre sportive». Parier en ligne permet de miser sur des paris spéciaux. Vous pouvez parier sur le buteur du match, sur le nombre de goals marqués, sur le nombre de sets remportés par un joueur de tennis! Bref, plus d’émotions en perspective!



Victor Fingal