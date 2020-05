En temps normal, Sion et ces dizaines et dizaines d'établissements publics se transforment chaque matin en un immense salon de lecture: «Le Nouvelliste» d'abord, puis «20 Minutes», ensuite «Le Temps» ou enfin «L'Illustré», quand on a fini la presse quotidienne. Pour les Sédunois, dont beaucoup travaillent dans l'administration, cette lecture au café est une tradition aussi sacrée que la Sainte-Catherine sur la place de la Planta.

«Comme des piscines sans eau»

«Rouvrir les bistrots sans les journaux, c'est comme rouvrir les piscines sans mettre l'eau, explique un patron de café près de la Gare, cela n'a pas de sens.» En faisant un sondage en ville, certains tenanciers respectent toutefois ce qu'ils ont pris pour une interdiction formelle de mettre à disposition des journaux. Il n'y a plus rien, même pas le Bulletin officiel. Il n'y a plus de clients non plus, le matin surtout.

«Une dame l'a oubliée»

Dans un autre café sur la Place du Midi, une édition du jour du «Nouvelliste» traîne sur une table. A la question de savoir si on peut prendre le journal pour le lire, la serveuse répond: «Ah, si vous voulez... C'est une dame qui a dû l'oublier». La situation est cocasse, car en page 3, l'article principal est justement consacré à l'interdiction des journaux dans les cafés! C'est le frisson d'une lecture en infraction. En partant, on l'oublie aussi. Au lecteur suivant, elle pourra dire que c'est «un monsieur» qui l'a oublié.

Permis, si on se désinfecte

Dans un troisième café, des journaux sont proposés avec des magazines. A côté est posée une fiole de désinfectant à vaporiser: «Les gens sont libres de prendre les journaux s'ils se désinfectent les mains avant et après», précise le serveur. Pour lui, il ne fait pas de doute que les clients viennent pour lire les journaux. Ils n'ont pas envie de venir au café «pour regarder le plafond».

Plutôt non, mais oui si...

Interdit ou pas? Le président de Gastrovalais, André Roduit, se veut au plus près de la lettre des recommandations de Gastrosuisse et plus loin de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP): «La mesure numéro 7, avance-t-il, précise qu'il est recommandé de ne pas mettre les journaux à disposition parce qu'ils pourraient être un vecteur de transmission du virus. Mais ceux qui les mettent doivent prendre les mesures nécessaires pour que les clients se lavent les mains avant et après les avoir lus. Personnellement, je dirais qu'il ne faut plutôt pas le faire. Mais si on le fait, il faut respecter les règles».

Une remarque, mais pas d'amende

Quelles sont les sanctions prévues pour ceux qui ne respecteraient pas ces multiples mesures? «Une remarque, atteste André Roduit, mais pas d'amende.» Il ajoute qu'en Valais, c'est le Service de protection des travailleurs qui effectue les contrôles dans les établissements publics. «Les polices cantonale et municipale n'interviennent pas pour ça. Elle peuvent être appelées en cas d'incivilités, par exemple, si dix personnes se mettent autour d'une table et refusent d'obtempérer aux injonctions du patron.»

Eric Felley