A l''occasion de la Journée nationale de collecte organisée par la Chaîne du Bonheur et la SSR en faveur des Rohingyas réfugiés au Bangladesh, le président de la Confédération Alain Berset appelle à la solidarité. Le Fribourgeois s'était rendu sur place en février.

«La situation des Rohingyas dans le camp était déjà plus que précaire lors de ma visite. À présent, les vents et les fortes pluies aggravent encore leurs conditions d'existence. Pour la Suisse, l'heure est à l'humanité et à la solidarité», est-il cité mercredi dans un communiqué.

Berset au téléphone

En fin d'après-midi, Alain Berset prendra quelques appels de donateurs depuis la centrale téléphonique installée à Zurich dans les studios de la télévision alémanique SRF. Près de 480 bénévoles se relaient à Coire, Genève, Lugano et Zurich de 6 heures à minuit pour recueillir les promesses de dons.

L'argent récolté permettra à la Chaîne du Bonheur de cofinancer les projets les plus urgents de huit organisations partenaires présentes sur place: Caritas Suisse, EPER, Helvetas, Medair, Fondation Hirondelle, Save the Children, Croix-Rouge suisse et Terre des Hommes - Aide à l'enfance.

Mousson destructrice

Ces dernières semaines, les organisations humanitaires ont mis l'accent sur la protection des personnes et des infrastructures afin de contenir autant que possible l'impact destructeur de la mousson et des cyclones. Ces activités ont pu être réalisées grâce aux 4 millions de francs récoltés en automne dernier.

Les organisations non gouvernementales (ONG) ont consolidé des abris, pris des mesures de prévention des épidémies, soigné des personnes souffrant de malnutrition et assuré l'accès aux soins médicaux. Elles devront redoubler d'efforts au cours des mois à venir pour limiter les conséquences de la mousson.

Exode sous pression de l'armée

Près de 700'000 membres de la minorité musulmane Rohingya qui vivaient dans l'ouest de la Birmanie, pays à forte majorité bouddhiste, ont fui en masse depuis août 2017 vers le Bangladesh, sous la menace de l'armée birmane. La Birmanie dément toute accusation de nettoyage ethnique, expliquant n'avoir fait que réagir aux attaques des rebelles musulmans.

Les dons peuvent être effectués en ligne sur www.bonheur.ch, ou sur le compte postal 10-15000-6 (mention «Rohingya»). Des bulletins de versement de la Chaîne du Bonheur sont également à disposition dans tous les offices postaux. (ats/nxp)