Sondage Tamedia

L’initiative de l’UDC pour l’autodétermination est créditée de 44% des intentions de vote au 2e sondage Tamedia pour la votation du 25 novembre prochain. 53% des sondés sont contre et 3% encore indécis. C’est un résultat similaire au 1er sondage. Ses partisans se recrutent essentiellement à l’UDC, mais également au PLR, où 30% des sympathisants disent voter oui.



Le principal argument avancé en faveur de l’initiative est que les décisions du peuple doivent être respectées, ce qui est fondamental pour le fonctionnement de la démocratie. A l’inverse, les opposants estiment que la Suisse décide déjà elle-même des traités internationaux auxquels elle

adhère et que l’initiative menace la protection des droits de l’Homme.



L’initiative pour les vaches à cornes obtient encore une majorité de 51 % contre 53 % lors du premier sondage.



Enfin la Loi sur la surveillance des assurés est soutenue par une majorité de 68 % (contre 67% lors du 1er sondage). Les sympathisants des partis bourgeois sont largement favorables à cette loi, tandis que les socialistes et les Verts sont plus réticents.



Le sondage a été effectué online les 25 et 26 octobre auprès de 13 630 personnes. La marge d’erreur est de 1,4%.