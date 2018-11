Le soutien à l'initiative de l'UDC «pour le droit suisse contre les juges étrangers», ou «pour l'autodétermination», recule à 40 % contre 44% deux semaines auparavant. C'est ce que montre le troisième sondage Tamedia, réalisé les 8 et 9 novembre derniers auprès de quelque 13 300 personnes dans toute la Suisse.

La dynamique semble être en faveur du camp du non qui passe de 53 à 58%. L'écart se creuse en défaveur de l'UDC, malgré une campagne intensive qui s'est déplacée sur le thème de la défense de la démocratie directe. Dans un communiqué publié lundi, l'UDC espère toutefois un «oui»le 25 novembre pour peser sur la politique internationale du Conseil fédéral, en particulier pour faire barrage à la signature par la Suisse du Pacte sur les migrations de l'ONU. Deux débats sont prévus au Parlement durant la session d'hiver, le 29 novembre aux Etats et le 6 décembre au National. Le résultat de la votation pourrait avoir une influence sur cette question.

L'UDC de plus en plus seule

Par rapport aux deux premiers sondages, on remarque un affaiblissement du soutien des sympathisants du PLR, qui sont passés de 31% à 26%. On remarque aussi que l'initiative est davantage rejetée par les 18-34 ans et les plus de 65 ans. Entre les deux, le résultat est plus équilibré. Au niveau des régions, la Suisse romande refuse plus largement avec 62% de non, la Suisse alémanique avec 55% de non, tandis que le Tessin l'accepte avec 57% de oui.

Les cornes perdent la majorité

Le soutien à l'initiative pour les vaches à cornes recule, lui, à 45% d'avis favorables contre 52% défavorables. C'est un retournement de majorité alors que les deux premiers sondages étaient positifs à 53% et 51 %. Quant à la loi sur la surveillance des assurés, son acceptation reste stable à 67 % de oui, contre 68 % lors du sondage précédent

Le sondage a été réalisé online les 8 et 9 novembre auprès de 13 298 personnes. La marge d'erreur est de 1,4%. (Le Matin)