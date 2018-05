Dossier chaud au National ce mercredi. En effet, la Chambre du peuple doit se pencher sur l'initiative populaire «Le droit suisse au lieu de juges étrangers». Le texte de l'UDC, qui veut assurer la primauté du droit suisse sur le droit international, devrait être rejeté. Mais ce n'est pas ce mercredi que le résultat tombera. Le débat se poursuivra en effet le 6 juin. Plus de 80 orateurs se sont annoncés pour prendre la parole.

L'initiative veut consacrer la primauté du droit constitutionnel suisse sur le droit international, sous réserve des règles impératives du droit international (interdiction de la torture, du génocide et de l'esclavage, notamment). Elle impose aux autorités d'adapter les traités internationaux contraires à la Constitution et, au besoin, de les dénoncer. Le Tribunal fédéral ne serait plus obligé d'appliquer les traités internationaux qui n'ont pas été sujets au référendum.

Balayé aux Etats

Le texte a été balayé aux Etats en mars dernier après 4 heures de débat par 36 voix contre 6. Les sénateurs ont jugé que le texte ne ferait qu'augmenter l'insécurité juridique. Il est erroné d'opposer les normes les unes aux autres. Dans chaque cas, la Suisse a librement consenti à des accords et elle doit les respecter, ont-ils fait valoir.

Remettre en question le respect des accords serait déraisonnable pour un petit pays comme la Suisse. Elle risquerait notamment de ne plus être considérée comme un partenaire fiable en matière de droit international. La Suisse serait aussi le seul pays au monde à ne pas appliquer des traités qu'il a conclus, a esitimé la commission.

Contre-projet refusé

Aux yeux des initiants, il n'est pas compréhensible qu'une disposition constitutionnelle adoptée par le peuple ne puisse pas être appliquée en raison d'un conflit avec le droit international. La question du conflit entre la Constitution et les droits populaires devient un thème récurrent, avait estimé l'indépendant schaffhousois Thomas Minder. C'est le moment d'agir dans le contexte de la mondialisation et des milliers de traités internationaux ou accords de libre-échange que la Suisse a déjà conclus ou qu'elle s'apprête à conclure.

Une minorité avait proposé d'opposer un contre-projet à l'initiative. Cette alternative a été rejetée par 27 voix contre 15. Elle introduisait une réserve dans la Constitution: la possibilité d'édicter dans le droit national des dispositions qui dérogent au droit international, mais seulement si la norme de droit international ne garantit pas la protection des droits de l'homme.

Commission du National opposée

La commission des institutions poliques du National recommande elle aussi par 16 voix contre 9 le rejet de l'initiative. Elle souligne que «la Suisse est un petit pays dans un environnement globalisé et, partant, qu'il est clairement dans son intérêt que les règles du droit international soient respectées.» Elle estime que l'initiative pourrait nuire à la réputation de la Suisse comme partenaire fiable dans les relations internationales. Elle craint également que sa mise en oeuvre conduise à la dénonciation de traités importants relatifs aux droits de l'homme, tels que la Convention européenne des droits de l'homme.

Une minorité de la commission propose au contraire de recommander au peuple d'accepter le texte. Elle estime que la primauté du droit international sur le droit suisse menace la démocratie directe et considère que les droits de l'homme sont de toute façon déjà garantis par la Constitution. Elle a aussi refusé une proposition, qui aurait introduit une clause constitutionnelle de résolution des conflits sous la forme d'un contre-projet direct à l'initiative populaire. (nxp)