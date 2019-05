Si un bel ensoleillement est pour vous un critère essentiel pour un été réussi , Meteonews a sorti sa grenouille la plus fantasque, celle qui ose émettre des prévisions qui vont au-delà des sept prochains jours. En résumé, vu d'Europe de l'ouest en général et de Suisse en particulier, l'été sera beau et chaud sans excès (petite canicule possible en juillet). Il pourrait même jouer les prolongations en août. En revanche, c'est mal barré pour septembre.

Juin

En juin, ainsi, l'anticyclone des Açores devrait dominer sur le continent européen. De l'Angleterre à la Bulgarie, et donc en passant par la Suisse, le temps sera ensoleillé et chaud. Les conditions se montreront plus humides et orageuses autour de la méditerranée. On devrait bénéficier de températures de 1 à 2 degrés au-dessus de la normale.

Juillet

En juillet les cellules anticycloniques devraient rester très présentes entre la France et le nord de la Russie. Autrement dit le soleil et de la chaleur vont s'imposer de l'Espagne à la Suède. Ce mois-ci également les températures devraient se situer de 1 à 2 degrés au-dessus de la normale. Il ne devrait pas y avoir trop d'excès de chaleur même si une période de canicule n'est pas exclue, indique Meteonews.

Août

En août, la météo sera un peu plus incertaine avec les zones anticycloniques qui risquent de se replier sur le centre de l'Europe. Si la France devrait se retrouver partiellement déshabillée avec de fort risques sur l'ouest du pays, la Suisse pourrait en revanche rester protégée.

Septembre

Pour septembre, les modèles saisonniers indiquent que l'été ne devrait pas jouer les prolongations avec un anticyclone des Acores qui prendra la poudre d'escampette. L'Ouest de l'Europe, Suisse comprise mais sans doute dans une moindre mesure, ne devrait ainsi pas échapper à une succession de courant d'ouest pluvieux.

«Nos tendances saisonnières se vérifient à 62%.», précise meteonews.

On se retrouve en octobre pour faire le bilan?

(Le Matin)