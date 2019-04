Le fondateur de WikiLeaks Julian Assange, réfugié depuis sept ans dans l'ambassade d'Equateur à Londres, a été arrêté, a annoncé jeudi Scotland Yard. Quito a précisé avoir «de manière souveraine» retiré l'asile diplomatique à Julian Assange. Mais il ne sera pas extradé vers un pays où il risque la peine de mort, a précisé le président équatorien Lenin Moreno.

«Julian Assange, 47 ans, a été arrêté aujourd'hui, jeudi 11 avril, par des agents du service de la police métropolitain (MPS) à l'ambassade d'Équateur», a annoncé Scotland Yard, expliquant que l'arrestation a été menée en vertu d'un mandat de juin 2012 délivré par le tribunal londonien de Westminster, pour non présentation au tribunal.

Julian Assange a été placé en garde à vue dans un commissariat londonien et sera «présenté au tribunal de Westminster dès que possible». Cheveux et barbe blanche, il a été porté hors de la représentation diplomatique équatorienne peu après 09H00 GMT par six policiers habillés en civil jusqu'à un fourgon de police, selon une vidéo de son arrestation.

Face à la justice britannique

L'arrestation a été confirmée par le ministre britannique de l'Intérieur, Sajid Javid. «Près de 7 ans après être entré à l'ambassade équatorienne, je peux confirmer que Julian Assange est actuellement en garde à vue et fera face à la justice au Royaume-Uni», a tweeté M. Javid, ajoutant «personne n'est au-dessus des lois».

L'avocate de la femme qui accuse Julian Assange de viol en Suède en 2010 a indiqué qu'elle allait demander au parquet la réouverture de l'enquête. «Nous allons tout faire pour que les procureurs rouvrent l'enquête suédoise et qu'Assange soit remis à la Suède et traduit en justice pour viol», a indiqué Elisabeth Massi Fritz.

WikiLeaks a réagi sur Twitter en accusant l'Equateur d'avoir «illégalement mis fin à l'asile politique d'Assange, en violation du droit international» et avoir «invité» la police britannique dans l'enceinte de l'ambassade. De son côté, Moscou a rapidement réagi en accusant Londres d'«étrangler la liberté».

This man is a son, a father, a brother. He has won dozens of journalism awards. He's been nominated for the Nobel Peace Prize every year since 2010. Powerful actors, including CIA, are engaged in a sophisticated effort to dehumanise, delegitimize and imprison him. #ProtectJulian pic.twitter.com/dVBf1EcMa5