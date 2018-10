Les députés jurassiens l’ignorent, mais leur gouvernement a alloué une subvention de 100 000 francs à la création à St-Imier (BE) d’un nouvel espace muséal. La roue tourne, dans le seul canton avec Genève qui acceptait en 1989 l’initiative «Pour une Suisse sans armée».

«La démarche du gouvernement n’est pas politique, mais historique», corrige Valentin Zuber, délégué à la promotion culturelle de la République et canton du Jura, pour qui le projet soutenu «ne fait pas l'apologie de l’armée». La subvention de 100 000 francs fera-t-elle des vagues? «Non, pas plus que celle octroyée à la tête de moine à Bellelay (BE)», selon Valentin Zuber.

Aux Franches-Montagnes, un district antimilitariste marqué par son combat gagné en 1976 contre l’implantation d’une place d’armes, les 100 000 francs octroyés à un musée militaire passent mal. «Ca va créer de beaux débats!», promet le député Jean-Daniel Tschan (PCSI).

Les 100 000 francs octroyés à la muséographie par le gouvernement ont été saucissonnés en trois tranches étalées en deux ans. Les parlementaires n’ont pas été consultés, les contribuables n’ont pas été informés et les artistes en penseront ce qu’ils veulent.

Le nouvel Espace muséal des Troupes jurassiennes coûtera 1,45 million, financement couvert par les cantons de Berne et du Jura, la Municipalité de Saint-Imier, des fondations et des mécènes.

Les travaux d’aménagement du futur Espace muséal des Troupes jurassiennes s’étendront tout au long de l’année 2019. Grâce au soutien des cantons de Berne et du Jura, son financement est «pratiquement bouclé» dans une «dimension interjurassienne», via l’attribution d’un statut A par l’Office central du matériel historique de l’armée (OCMHA).

La concrétisation de ce projet constitue l’aboutissement de plusieurs années de recherches et de recensement des collections amassées par Walter von Känel, directeur de la compagnie des montres Longines. Commandant du régiment d’infanterie 46 (1988-1989) et du régiment d’infanterie 9 (1990-1992), Walter von Känel a multiplié les fonctions militaires avant d’initier le Groupe de recherches historiques des troupes jurassiennes, dont il édite les travaux depuis 1992.

Son grade de colonel, il le partage avec le ministre jurassien des Finances Charles Juillard (PDC), mais c’est bien sûr le ministre de la Culture Martial Courtet (PDC) qui a géré le dossier.

Les contours de cette exposition permanente ont été dévoilés aujourd’hui par la municipalité de St-Imier (BE). Son contenu ira des milices médiévales du Prince-Evêque de Bâle à la défense militaire de l’époque de la Guerre froide, en passant par Napoléon ou le Kulturkampf.

«Les Troupes jurassiennes ont représenté un trait d’union unique entre les différentes parties de la région jurassienne, au-delà des changements politiques et institutionnels qui ont pu y intervenir», indique le communiqué officiel. L’Espace muséal des Troupes jurassiennes se veut «l’expression de ce long parcours commun au Jura bernois et à la République et Canton du Jura».

Promesse faite au grand public: il pourra découvrir une histoire militaire «riche et captivante», illustrée par les différents uniformes, armes, bannières et autres objets du quotidien des militaires. Enfant de St-Imier, le député Jean-Daniel Tschan n'est pas amateur. (Le Matin)